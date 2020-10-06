Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней 2 октября удовлетворил заявку банка "Клиринговый дом" (Киев) на 62,5 млн грн под 6% годовых, сообщается на сайте регулятора в понедельник.

Согласно статистике НБУ, в целом, начиная с 30 апреля, он провел 20 таких аукционов на общую сумму около 16,68 млрд грн, а тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, начиная с 8 мая Нацбанк провел пять тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет общую сумму около 16,37 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте НБУ, следующий аукцион по 90-дневному рефинансированию и по рефинансированию на срок от года до пяти лет состоится 9 октября

Согласно данным НБУ, по состоянию на январь 2020 года депутатам Юлие Левочкиной и Ивану Фурсину принадлежало соответственно 62,34% и 42,6%.

По информации Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов (3,407 млрд грн) банк "Клиринговый дом" занимал 34-е место среди 75 действовавших в стране банков.