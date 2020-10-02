«Метинвест» Ахметова-Новинского возглавил рейтинг крупнейших частных компаний Украины

Металлургическая компания Метинвест оказалась на первом месте в списке 100 крупнейших частных предприятий Украины.

Рейтинг опубликован в октябрьском выпуске журнала Forbes.

Выручка Метинвеста за 2019 год составила 278 млрд грн, прибыль - 8,8 млрд грн. Количество сотрудников - 66 тысяч. Холдинг возглавляет Юрий Рыженков. Тремя четвертями акций Метинвеста владеет Ринат Ахметов, одной четвертой - Вадим Новинский.

На втором месте расположился "АТБ-маркет" с почти в три раза низшей выручкой - 104,9 млрд грн. Компания, которая насчитывает 49,3 тысячи сотрудников, в 2019 году получила 4,4 млрд грн прибыли. Руководитель - Борис Марков, владельцы - Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков, Виктор Карачун.

Замыкает тройку лидеров агрохолдинг Kernel. Согласно последней финотчетности, его годовая выручка составила 93 млрд грн, а прибыль - 3,2 млрд грн. Основатель, владелец и руководитель Kernel - Андрей Веревский. Под его началом работает 14 тысяч человек.

На местах с четвертого по десятое расположились Fozzy Group (Владимир Костельман), DTEK Energy (Ринат Ахметов), АрселорМиттал Кривой Рог (Лакшми Миттал), МХП (Юрий Косюк), Тедис Украина (Борис Кауфман), Запорожсталь (Ринат Ахметов, Вадим Новинский и группа российских акционеров) и Эпицентр К (Александр и Галина Гереги).

По данным Forbes, совокупная годовая выручка топ-100 крупнейших частных компаний - 2,15 трлн грн - составляет 54% ВВП Украины и в три раза превышает выручку топ-100 крупнейших государственных предприятий.

В топ-100 частных компаний работает около 665 тысяч человек, что составляет 4% занятого населения и 9% среднесписочной численности штатных работников в стране.