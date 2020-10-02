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Коболев заболел коронавирусом, обязанности главы «Нафтогаза» будет выполнять Перелома
15:49 02.10.2020 |
У главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева диагностирована коронавирусная болезнь.
Как передает БизнесЦензор, об этом Коболев сообщил на своей странице в сети Facebook.
"Очередной COVID-антирекорд в Украине и я, к сожалению, часть этой статистики", - сообщил глава "Нафтогаза".
"Чувствую себя хорошо, надеюсь, что нюх не потеряю, ни реальный, ни деловой. Все совещания, встречи и интервью переношу в онлайн. К этому не привыкать - менеджмент и сотрудники "Нафтогаза" преимущественно на дистанционной работе с марта, и о плюсах такого формата я уже неоднократно рассказывал. На время моей самоизоляции выполнять мои обязанности будет Сергей Перелома", - уточнил Коболев.
Как сообщалось, в Украине за сутки по состоянию на утро 2 октября выявлено 4 633 новых случаев коронавируса, зарегистрировано 68 летальных случаев от этой болезни и 2 148 случаев выздоровления.
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