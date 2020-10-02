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Укрзализныце компенсировали лишь 21% расходов за перевозку льготников в этом году
14:52 02.10.2020 |
АО «Укрзализныця» в течение января-августа 2020 года получила 40 млн грн компенсаций за перевозку пассажиров льготных категорий. Это 21% от общей суммы на которую были предоставлены услуги по перевозке таких пассажиров, которая составляет 190 млн грн.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании.
По словам директора Департамента пригородных пассажирских перевозок Укрзализныци Александра Болдова, за 8 месяцев этого года Укрзализныця перевезла более 11 млн таких пассажиров или 41% от общего количества.
«На сегодняшний день в соответствии с законодательством Украины существует 17 категорий граждан, имеющих право бесплатного проезда в пригородном железнодорожном транспорте. В соответствии с бюджетным кодексом компенсировать расходы за такие перевозки должны органы местной власти", - отметил Болдов.
Он добавил, что Укрзализныця не получила средства, которые могла бы направить на ремонт подвижного состава, повышение уровня комфорта и приобретение новых поездов.
Следовательно, "антилидер" возмещения расходов Укрзализныци за перевозку пригородным транспортом пассажиров льготных категорий стали г.Киев, (компенсировано 0% от суммы предоставленных услуг - 19,2 млн грн), Черновицкая область (компенсировано 1,7% от суммы предоставленных услуг - 758 тыс. грн), Харьковская (9,8% от суммы 25,8 млн грн), Львовская (11,2% от суммы 17 млн грн) и Тернопольская (12,7% от суммы 9,3 млн грн) области.
Одновременно с этим больше всего было компенсировано местными властями Херсонской области (95,3% от суммы предоставленных услуг - 1,3 млн грн), Николаевской области (72,7% от суммы предоставленных услуг - 2,2 млн грн) и Волынской (65% от суммы предоставленных услуг - 2,2 млн грн).
В Укрзализныце отмечают, что часто в бюджетах районных советов и администраций, а также городских советов и объединенных территориальных громад закладываются суммы компенсаций, которые не соответствуют реальным затратам за предоставление этой услуги.
"Таким образом местные власти лишают своих жителей возможности пользоваться таким комфортным и безопасным видом транспорта, как пригородные железнодорожные перевозки", - отмечают в компании
Укрзализныця обращается к органам государственной власти и местного самоуправления с просьбой при формировании бюджетов на 2021 год внимательно отнестись к планированию средств, предназначенных для возмещения за перевозку пассажиров льготных категорий. Также компания готова к диалогу с местными администрациями о частичной компенсации расходов компании за льготные перевозки за счет уменьшения налога за пользование землей.
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