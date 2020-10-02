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Энергоатом впервые поставил электроэнергию в Молдову
08:23 02.10.2020 |
1 октября 2020 года, ГП «НАЭК «Энергоатом» впервые осуществило экспортную поставку произведенной украинскими АЭС электроэнергии в Молдову. В эту страну в течение октября будет экспортировано 14,9 тыс. МВт-ч электрической энергии.
Молдова стала для предприятия новым и перспективным направлением экспортных поставок электрической энергии. Этот первый шаг послужит налаживанию долгосрочного сотрудничества, что будет способствовать надежному энергообеспечению соседствующих с Украиной стран в юго-западном направлении.
В то же время, ГП «НАЭК «Энергоатом» прорабатывает дополнительные возможности экспорта собственной продукции в страны северной Европы и Прибалтики.
25 сентября 2020 года Энергоатом-Трейдинг реализовал на ТБ «Украинская энергетическая биржа» 14,9 тыс. МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки по средневзвешенной цене 1017 грн/МВт·ч (без НДС).
Период отпуска/отбора электроэнергии: 1- 31 октября 2020 года.
В соответствии с контрактом, эта электроэнергия предназначена для продажи и/или поставки за пределы Украины. При этом, покупатель должен самостоятельно обеспечить доступ к межгосударственным сечениям.
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