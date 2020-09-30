S&P считает реалистичной приватизацию ПриватБанка до 2025г

Государственный ПриватБанк остается самым привлекательным объектом для приватизации среди госбанков, и цель найти для него инвестора до 2025 года весьма реалистична, полагает заместитель директора направления "Финансовые институты" международного рейтингового агентства S&P Global Ratings Аннет Эсс.

"Я думаю, ПриватБанк - самая привлекательная цель для приватизации. У него очень сильный бренд, это крупнейший банк в системе", - сказала Эсс в ходе онлайн-вебинара в среду.

В подтверждение своих слов она на также отметила продвинутую диджитал-стратегию банка и разветвленную сеть отделений. К тому же половина платежей в стране проходит через ПриватБанк.

"Таким образом, правительство вполне способно реализовать свою цель и найти инвестора для ПриватБанка к 2025-му", - подытожила она.

Относительно остальных госбанков Аннет Эсс полагает возможным приобретение их миноритарных пакетов международными финансовыми организациями или западными инвесторами.

Как сообщалось, в начале сентября Кабинет министров обновил принципы стратегического реформирования госбанков и предусмотрел сокращение доли государства в банковском секторе с нынешних 60% до 25% к 2025 году путем частичной или полной приватизации каждого из четырех госбанков. Правительство сохранило планы по приватизации ПриватБанка и видит его ведущим розничным банком в Украине, который имеет сильную позицию в малом и среднем бизнесе (МСБ).