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Westinghouse и «Энергоатом» подписали контракт о поставках ядерного топлива на Ривенскую АЭС
12:22 30.09.2020 |
Westinghouse Electric Company подписала контракт с НАЭК "Энергоатом" для поставок ядерного топлива ВВЭР-440 для Ровенской АЭС.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Westinghouse сообщает БизнесЦензор.
Стороны также подписали протокол относительно дальнейшего изучения возможности локализации производства компонентов тепловыделяющих сборок в Украине. Подразделение Энергоатома "Атомэнергомаш" в настоящее время завершает квалификацию на изготовление верхних и нижних сопел ВВЭР-1000 для топлива Westinghouse.
Топливо Westinghouse ВВЭР-1000 уже эксплуатируется на шести ядерных реакторах в Украине. Westinghouse будет поставлять топливо для более половины украинских реакторов.
Как известно, третий "миллионник" Южно-Украинской АЭС стал первым энергоблоком в Украине, который с июля 2018 работал исключительно на топливе Westinghouse. Замечаний в процессе эксплуатации не было.
В 2000 году было подписано украинско-американское межправительственное соглашение, согласно которому началась реализация проекта квалификации ядерного топлива для Украины.
В 2005 году в активную зону энергоблока №3 ЮУАЭС были впервые загружены 6 опытных (пилотных) тепловыделяющих сборок производства Westinghouse (ТВС-W).
В 2010 году были дозагружены еще 42 кассеты Westinghouse.
Переходя от проекта квалификации к коммерческим поставкам ядерного топлива от альтернативного поставщика, был подписан контракт №1 между НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric Sweden, который предусматривал поставку ядерного топлива для трех украинских энергоблоков ежегодно в течение четырех лет.
Для его эксплуатации были определены энергоблоки №2 и №3 Южно-Украинской, а также энергоблок №5 Запорожской АЭС (ЗАЭС).
В рамках расширения контракта №1 еще на три энергоблока, топливо Westinghouse в 2017 году было загружено в четвертый, первый и третий блоки Запорожской АЭС.
На сегодня в составе активных зон шести энергоблоков ЮУАЭС и ЗАЭС эксплуатируются 746 ТВС производства компании Westinghouse: ЮУАЭС-3 и ЗАЭС-5 - по 163 тепловыделяющие сборки, ЮУАЭС-2 и ЗАЭС-1 - по 126 сборок, ЗАЭС-3 и ЗАЭС-4 - по 84 сборки.
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