Финансовые новости
- |
- 29.09.20
- |
- 03:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Верховный суд отправил на повторное рассмотрение дело о расторжении договора ФГИ с «ЕСУ» о покупке «Укртелекома»
13:09 28.09.2020 |
Хозяйственный суд Киева повторно отказал Фонду госимущества (ФГИ) Украины в иске к ООО "ЕСУ" о расторжении приватизационного договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании $81,9 млн пени за просрочку исполнения обязательств по исполнению инвестпрограммы.
Согласно решению суда, обнародованному в базе судебных решений, суд установил, что ООО "ЕСУ" в предусмотренный договором купли-продажи срок выполнило свой долг по внесению инвестиции, поэтому со стороны "ЕСУ" отсутствует просрочка исполнения обязательства по договору в этой части, следовательно, правовые основания для применения к нему установленной законом ответственности в виде пени нет.
Суд также установил, что оснований для расторжения договора купли-продажи акций "Укртелекома" от 11 марта 2011 года нет, в связи с чем требование ФГИ о возвращении пакета акций "Укртелекома" в госсобственность является безосновательной.
"Истец не доказал факта неисполнения ООО "ЕСУ" условий договора купли-продажи пакета акций и существенного нарушения покупателем своих обязательств, которое бы в значительной степени лишило истца (продавца) того, на что он рассчитывал при заключении этого договора", - отмечается в тексте судебного решения.
Как сообщалось, в сентябре 2019 года Верховный суд Украины частично удовлетворил кассационную жалобу ФГИ и отменил решения судов низших инстанций, отказавших в удовлетворении иска ФГИ к ООО "ЕСУ" о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании $81,9 млн пени за просрочку исполнения обязательств по исполнению инвестпрограммы.
В августе 2019 года исполнительная служба арестовала около 93% акций "Укртелекома" за долги перед Ощадбанком (Киев).
ФГИ подал в суд иск о расторжении договора с "ЕСУ" в середине мая 2017 года, требуя также взыскать 2,17 млрд грн пени. К делу в качестве третьего лица на стороне ответчика был привлечен Ощадбанк, в залоге у которого находится указанный пакет акций "Укртелекома".
В октябре 2017 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ФГИ и решил вернуть 92,791% пакет акций "Укртелекома" в государственную собственность и взыскать $81,9 млн пени (2,0171 млрд грн) за невыполнение инвестиционных обязательств. Затем в декабре это решение подтвердил апелляционный хозяйственный суд.
Однако в начале июля 2018 года Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу "ЕСУ" и направил дело на повторное рассмотрение суда первой инстанции.
"Мы считаем принятое решение справедливым, и в дальнейшем планируем продолжать отстаивать свои права, используя все процессуальные возможности", - прокомментировали тогда агентству "Интерфакс-Украина" это решение в компании СКМ, которое является собственником "ЕСУ".
ФГИ Украины по итогам объявленного осенью 2010 года конкурса в начале 2011 года продал 92,79% акций "Укртелекома" украинской "дочке" австрийской EPIC - ООО "ЕСУ" - за 10 млрд 575,1 млн грн. Группа "СКМ" украинского бизнесмена Рината Ахметова приобрела "ЕСУ" в 2013 году.
"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине, значительную часть его клиентов составляют госорганы, учебные, административные и медицинские учреждения, аварийные службы.
"Укртелеком" в I пол.-2019 увеличил EBITDA на 10,8% - более чем до 919 млн грн. Общий доход "Укртелекома" остался на уровне почти 3,3 млрд грн по сравнению с 3,249 млрд грн за аналогичный период прошлого года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Война в Карабахе: интересы Путина и «окно возможностей» для Армении и Азербайджана
|Новые стандарты для топлива от Минэнерго. Получат ли водители хороший бензин и новые цены
|Предвыборные скандалы в ОПЗЖ. Как трещит изнутри партия Медведчука, Бойко и Рабиновича
|Вдогонку за Донецком. Зачем Пасечник ввел блокаду Луганска
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Верховный суд отправил на повторное рассмотрение дело о расторжении договора ФГИ с «ЕСУ» о покупке «Укртелекома»
|Андерс Аслунд решил уйти из набсовета Укрзализныци – НВ
|Глава «Энергоатома» сообщил о новой проблеме для запуска хранилища ядерного топлива
|НБУ принял решение о ликвидации банка «Аркада»
|Протест шахтеров: комбинат Ахметова и Коломойского остановил работу и начал увольнения
|Энергоатом и Нафтогаз договорились о сотрудничестве в сфере водородной энергетики
Это интересно
|Суд заблокировал запрет Трампа на скачивание TikTok в США
|Tinder и Spotify создали коалицию против AppStore
|В Telegram произошёл второй за неделю глобальный сбой: сильнее всего пострадали Россия, Беларусь и Украина
|Tesla предлагает ускорить разгон Model Y на полсекунды, просто доплатив $2000
|Amazon запускает игровой облачный сервис Luna
|Новый Rolls-Royce Ghost Extended по комфорту приблизился к Phantom
|Tesla представила свои «бисквитные» аккумуляторы, которые сделают электромобили дешевле