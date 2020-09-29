Андерс Аслунд решил уйти из набсовета Укрзализныци – НВ

"От Зеленского получаем только оскорбления и препятствия". Андерс Аслунд назвал три причины своего ухода из набсовета УЗ

Старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд подал в отставку с поста независимого члена наблюдательного совета Укрзализныци. Об этом сообщает НВ.Бизнес со ссылкой на заявление Аслунда.

Он назвал три причины своего решения.

"Во-первых, считаю слишком высокими юридические риски, которым подвергаюсь", - сказал Аслунд. По его мнению, правительство не предоставило страхование ответственности директоров и должностных лиц при подписании договоров.

"Во-вторых, много наших решений не исполняются руководством Укрзализныци", - объясняет Аслунд. Правительство не обеспечивает компании достаточные регулятивные или финансовые условия для повышения эффективности и модернизации компании, что ставит ее в шаткое финансовое положение, считает шведский экономист.

"В-третьих, нам, членам наблюдательного совета Укрзализныци, с апреля ничего не платят", - добавил Аслунд. После пяти месяцев невыплаты зарплаты он считает маловероятным, что сегодняшнее правительство Украины будет выплачивать какое-либо вознаграждение членам набсовета.

"Основная проблема в том, что президент и его депутаты не верят в хорошее корпоративное управление. Мы - иностранные члены наблюдательных советов тринадцати больших государственных компаний и банков - усердно работали, чтобы попытаться улучшить государственные компании Украины. От президента (единственного президента Украины, с которым я не встречался) мы получаем только оскорбления и препятствия", - написал Андерс Аслунд.

"Я не чувствую, что нужен акционеру и мне не предложили приемлемые условия работы, при этом, на мне лежит юридическая ответственность. Не так нужно руководить железной дорогой", - резюмировал Андерс Аслунд.

