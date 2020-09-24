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Протест шахтеров: комбинат Ахметова и Коломойского остановил работу и начал увольнения
16:54 24.09.2020 |
Шахтеры КЖРК отказались от компромиссов и повышения зарплат на 10-25% и остаются под землей. Предприятие готовится к длительному простою
Руководство Криворожского железорудного комбината (КРЖК) заявило об остановке работы предприятия и сокращении рабочих мест в связи с протестом шахтеров, который длится уже 22 день. Об этом сообщает пресс-служба комбината.
На КРЖК заявили, что работу комбината незаконно блокируют горняки из шахт Родина, Октябрьская, Гвардейская и Терновская. Второго сентября на этих шахтах начали протест около 400 работников. Сейчас под землей остается 117 человек. Они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда.
Руководство комбината заявило о подписании с шахтерами Меморандума о взаимопонимании. Он предусматривал повышение зарплат на 10-25% в зависимости от профессии. Однако шахтеры отвергли компромиссы и все еще остаются под землей.
В результате руководство КРЖК заявиило, что проведет сокращение рабочих мест из-за остановки производства. Чтобы минимизировать ущерб от протестов, предприятие начали готовить к длительному простою, отмечают в КРЖК.
Глава Конфедерации свободных профсоюзов Михаил Волынец в Facebook сообщил, что сегодня на поверхность подняли трех горняков из шахты Октябрьская. По его словам, у одного из них появились проблемы со здоровьем.
Криворожский железорудный комбинат (КЖРК) - крупнейший украинский производитель агломерационной руды. Комбинат работает преимущественно на экспорт в Восточную Европу. Предприятие принадлежит кипрской компании Starmill Limited, которую контролируют бизнесмены Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.
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