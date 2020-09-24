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Коболев объяснил, откуда у Нафтогаза миллиардные убытки
08:20 24.09.2020 |
Финансовое состояние "Нафтогаза" значительно улучшится, если ситуация с долгами облгазов, газсбытов и теплокоммунэнерго урегулируют без предвыборного популизма и в пользу государственной компании. На сегодняшний день долг этих предприятий составляет около 100 млрд грн.
Как передает Укринформ, об этом пишет в Фейсбуке председатель правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев, комментируя утреннее сообщение о 11,5 млрд грн консолидированного чистого убытка за первое полугодие 2020 года.
Коболев отметил, что крупнейшие нефтегазовые компании мира фиксируют убытки на фоне обвала цены на нефть и газ и пандемии коронавируса. Например, чистый убыток британско-нидерландской нефтегазовой компании Royal Dutch Shell в первом полугодии 2020 года составил 18,15 млрд долл. против прибыли в 8,9 млрд долл. за первое полугодие прошлого года.
Цены на газ в Европе (NCG) с начала года упали на 58% до рекордно исторических минимумов, напомнил Коболев.
"Было бы наивно думать, что такая же участь обойдет "Нафтогаз". Снижение спроса и цен на энергоресурсы повлияло на все сегменты нашей деятельности", - констатировал глава "Нафтогаза".
Другой причиной ухудшения финансовых показателей "Нафтогаза" в январе-июне он назвал переход доходов за услуги по транзиту газа к новому оператору украинской ГТС.
"19,3 млрд грн за 6 месяцев 2020 года получил оператор газотранспортной системы Украины за услуги транзита газа в страны ЕС и Молдовы. Сейчас этот показатель отсутствует в нашем отчете, ведь отделение ГТС было сознательным шагом, без которого продолжение транзита по европейским правилам было бы невозможным", - пояснил Коболев.
Глава компании заверил, что ""Нафтогаз" имеет взвешенный план действий и достаточный запас прочности для прохождения кризисного периода".
"Мы сократили наши капитальные инвестиции на 50%. Это было важной и своевременной реакцией на падение привлекательности инвестиционных проектов в отрасли", - считает Коболев.
По его мнению, результаты работы сегмента добычи газа могли бы улучшить стимулирующая рента для добычи, упрощение разрешительных документов, открытие доступа к Черноморскому шельфу и подписание соглашений распределения продукции (СРП), конкурсы по которым произошли год назад.
Как сообщал Укринформ, консолидированный чистый убыток Группы "Нафтогаз" за первое полугодие, закончившееся 30 июня 2020 года, составлял 11,5 млрд грн. При этом общая сумма налогов, уплаченных в государственный бюджет за этот период превысила 75,5 млрд грн.
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