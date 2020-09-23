«Нафтогаз» в мае передал «Укртрансгазу» 1,1 млрд куб. м газа по решению суда

НАК "Нафтогаз Украины" в мае 2020 года передал 1,09 млрд куб. м природного газа в подземные хранилища (ПХГ) своей 100%-ной "дочки" АО "Укртрансгаз" (УТГ), говорится в отчете группы за первое полугодие 2020 года.

Согласно документу, в 2013 году УТГ подал иск к "Нафтогазу" в Хозяйственный суд Киева о взыскании 4,75 млрд куб. м газа, отобранного материнской компанией без достаточных юридических оснований. Иск был удовлетворен и оставлен без изменений апелляционной и кассационной инстанциями.

В 2015 году "Нафтогаз" добился пересмотра этого решения в Хозсуде Киева в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, и последний прекратил производство до завершения рассмотрения связанных исков, рассмотрение которых сейчас также остановлено.

В то же время решение Хозсуда о передаче 1,09 млрд куб. м из 4,75 млрд куб.м газа вступило в силу в 2018 году. "Нафтогаз" создал обеспечение по выполнению этого решения и в мае 2020 года осуществил передачу 1,09 млрд куб. м УТГ на сумму 7,164 млрд грн.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.