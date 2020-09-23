«Нафтогаз Украины» завершил I полугодие с чистым убытком 11,5 млрд грн

НАК "Нафтогаз Украины" в январе-июне 2020 года получил чистый убыток 11,541 млрд грн против 24,704 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

Согласно обнародованной на сайте компании консолидированной неаудированной отчетности, ее доход в первом полугодии 2020 года снизился на 21% (на 19,063 млрд грн) – до 71,928 млрд грн, в т.ч. доход от реализации – 71,403 млрд грн.

В разрезе сегментов доход был получен от коммерции (34,117 млрд грн), разведки и добычи (23,054 млрд грн), услуг транзита (21,742 млрд грн), "Укрнафты" (9,973 млрд грн), транспортировки и переработки нефти, продажи нефтепродуктов (4,779 млрд грн), хранения газа (2,005 млрд грн), процентов (0,525 млрд грн), другого (0,685 млрд грн), элиминации (-24,952 млрд грн).

В разрезе географической концентрации доходы от реализации в Украине составили 47,185 млрд грн, РФ – 23,099 млрд грн, Европе – 1,014 млрд грн, Египте – 0,096 млрд грн, США – 0,009 млрд грн.

По итогам второго квартала 2020 года убыток НАК составил 14,721 млрд грн против 4,127 млрд грн чистой прибыли за апрель-июнь-2019. Доход за второй квартал текущего года составил 27,114 млрд грн, что на 24,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (21,844 млрд грн).

Капитальные инвестиции (приобретение основных средств и нематериальных активов) за первое полугодие снизились почти в 2,1 раза (на 8,26 млрд грн) по сравнению с первым полугодием прошлого года – до 7,837 млрд грн.

Денежные средства и остатки на банковских счетах "Нафтогаза" на 30 июня 2020 года составляли 53,433 млрд грн против 77,593 млрд грн на 31 декабря 2019 года.

По данным пресс-службы, отрицательная EBITDA "Нафтогаза" за шесть месяцев составила 1,8 млрд грн, тогда как в январе-июне 2019 года положительная EBITDA составила 28,8 млрд грн.

В части сегментов результаты по EBITDA за шесть месяцев 2020-го и 2019-го, соответственно, были такими: разведка и добыча (+10,9 млрд грн/+25,1 млрд грн), хранение природного газа (+0,7 млрд грн/+0,1 млрд грн), транспортировка нефти и продажа нефтепродуктов (+0,6 млрд грн/+1,5 млрд грн). коммерция (-9 млрд грн/+3,1 млрд грн), "Укрнафта" (-2,3 млрд грн/+0,8 млрд грн), другое (-2,7 млрд грн/-1,8 млрд грн).

Ухудшение результатов добычных газовых и нефтяных сегментов в НАК поясняют снижением цен, коммерции – за счет снижения объемов реализации газа, падения цен и увеличения резерва сомнительной дебиторской задолженности. Улучшение деятельности от хранения связано с увеличением спроса на эту услугу. В другое входит: деятельность компании в Египте и услуги по организации транзита газа.

"В сложных условиях, вызванных заметным влиянием пандемии COVID-19, существенным падением цен на газ и спроса, "Нафтогаз" смог обеспечить весомый денежный поток. Мы выплатили 39,6 млрд грн дивидендов нашему акционеру – государству Украина. Приоритетом группы является дисциплина в управлении капиталом, сокращение операционных затрат, а также более эффективная операционная деятельность как составляющая нашей трансформации", - цитирует пресс-служба НАК слова финдиректор Петера ван Дрила.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.