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«Укрэнерго» подало апелляцию в деле о взыскании с «ДТЭК Западэнерго» свыше 400 млн грн за услугу по передаче э/э при экспорте
08:30 23.09.2020 |
НЭК "Укрэнерго" подало апелляцию на решение Хозяйственного суда Львовской области относительно оплаты услуги по передаче электроэнергии при экспорте "ДТЭК Западэнерго", сообщила НЭК на сайте во вторник.
"В соответствии с п.5.1 Раздела XI Кодекса системы передачи (КСП), утвержденного постановлением НКРЭКУ №309 от 14 марта 2018 года, договор о предоставлении услуг по передаче электроэнергии устанавливает обязанности и права сторон при осуществлении ее экспорта, импорта и транзита", - аргументировали в НЭК свои действия.
В компании также сослались на разъяснение Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отметив, что регулятор указал на необходимость оплаты экспортерами услуг по передаче в объемах экспортированной электроэнергии, поскольку они фактически получают услуги по передаче и пользуются сетями оператор системы передачи (ОСП) для транспортирования э/э в энергосистему страны, в которую осуществляется ее экспорт.
В то же время НЭК отметил, что доход от этих услуг учитывается при расчете тарифа на передачу, обратив внимание на необходимость его повышения в перспективе из-за неуплат.
"Неуплата тарифа за часть услуг тянет за собой неполучение дохода и ухудшение финансового положения "Укрэнерго", а в перспективе станет причиной дополнительного увеличения тарифа на передачу", - подчеркнули в компании.
При этом там акцентировали внимание, что с целью получения НЭК возможности компенсировать затраты на услуги по передаче э/э во время экспорта в рамках механизма ITC (Inter-Transmission System Operator Compensation), действующего в странах ENTSO-E, необходимо, в частности, принять законопроект №3364-1 о сертификации "Укрэнерго" как независимого оператора по модели ISO (Independent System Operator). Кроме того, необходимо внедрить процедуру совместных аукционов по распределению межгосударственных сечений с ОСП стран ENTSO-E, в том числе принять законопроект №3837, решающий ключевые вопросы внедрения этих аукционов, отметили в НЭК.
Как сообщалось, Хозяйственный суд Львовской области 17 августа отказал НЭК "Укрэнерго" в удовлетворении иска к ЧАО "ДТЭК Западэнерго" о взыскании с последнего 425,8 млн грн оплаты тарифа на передачу при экспорте электроэнергии за июль 2019 - май 2020 года.
Суд аргументировал свое решение отсутствием правовых оснований для учета экспорта при начислении платы за передачу электроэнергии.
ДТЭК в январе заявил, что считает незаконным включение НЭК "Укрэнерго" объемов экспорта в оплату передачи электроэнергии и не признает свой долг перед госкомпанией.
Позже ДТЭК, ссылаясь на рекомендации Европейского Энергосообщества, отметил, что Секретариат ЕЭС однозначно указал на неправомерность применения тарифа на передачу для компаний-экспортеров.
Верховная Рада Украины 3 сентября не поддержала законопроект №3364-1 (217 голосов "за") о сертификации НЭК "Укрэнерго" по модели ISO (Independent System Operator), отправив его на повторное первое чтение (242 голоса "за").
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