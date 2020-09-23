«Интерпайп» в I полугодии получил $115,5 млн прибыли против убытка годом ранее

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" в январе-июне текущего года получила $115,529 млн чистой прибыли, тогда как в аналогичном периоде прошлого года был чистый убыток в размере $25,417 млн.

Согласно полугодовому отчету на сайте компании, обнародованному во вторник, доналоговая прибыль за этот период составила $123,495 млн против доналогового убытка за аналогичный период прошлого года в размере $18,790 млн).

Помимо того "Интерпайп" снизил свободные денежные средства с $256,148 млн на начало этого года до $186,790 млн на середину года.

Как сообщалось, "Интерпайп" в первом полугодии текущего года получил $149 млн EBITDA, что на 19% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. При этом выручка снизилась на 16% - до $468 млн, капинвестиции - на 23%, до $19 млн.

Чистый долг компании снизился по состоянию на 30 июня 2020 года на $54 млн, до $28 млн, а коэффициент чистого левереджа сократился до 0,10x.

Генеральный директор "Интерпайпа" Фади Храйбе констатировал, что январь-июнь 2020 года, а также второй квартал были непростыми как для трубного, так и для дивизиона ж/д продукции. Несмотря на это, "Интерпайп" продемонстрировал позитивные финрезультаты и заложил основу для дальнейшего развития во втором полугодии.

"Компания увеличила продажи труб на европейском рынке. Поставки нефтегазовым компаниям ОАЭ, Турции и Катара позволили нарастить объемы на Ближнем Востоке. "Интерпайп" также расширил географию продаж новых премиальных соединений для добычи нефти и газа", - отметил гендиректор.

По его словам, дивизион ж/д продукции во втором квартале продолжил демонстрировать позитивные результаты за счет высокого спроса в Европе и Таможенном союзе до конца мая. Однако возобновление действия 34,22%-ной антидемпинговой пошлины на украинские ж/д колеса в Таможенном союзе привели к падению объемов продаж. Более того, объемы продаж ж/д продукции в Украине сократились в первом полугодии из-за обвала производства вагонов.

"Сейчас у компании беспрецедентно низкий коэффициент чистого левереджа как для украинского корпоративного и промышленного сектора. Пройдя тяжелый период строгих карантинных ограничений и локдаунов, "Интерпайп" продолжает инвестировать в увеличение мощностей по выпуску премиальных бесшовных труб и колесных пар", - резюмировал Храйбе.

"Интерпайп" в первом квартале 2020 года получил $86 млн EBITDA, что на 26% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Выручка снизилась на 8,1% - до $251 млн, капинвестиции возросли на 22% - до $11 млн. При этом остаток денежных средств на конец квартала составил $133 млн, тогда как на конец 2019 год он составлял $256 млн. Чистый долг компании на конец марта-2020 составил $88 млн по сравнению с $82 млн на конец 2019 года, валовой долг - $221 млн ($338 млн).

"Интерпайп" в 2019 году увеличил EBITDA на 64% - до $259 млн, выручку - на 4%, до $1,122 млрд, капинвестиции возросли на 37% - до $60 млн. При этом остаток денежных средств на конец прошлого года возрос на 95% по сравнению с 2018 годом - до $256 млн. После завершения реструктуризации задолженности в октябре 2019 года и погашения долга в четвертом квартале-2019 компания сократила валовой долг до $338 млн и чистый долг до $82 млн.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 823 тыс. тонн готовой продукции, в том числе - 202 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.



