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«Нафтогаз» повысил цены на газ для производителей тепла на 45%
23:41 22.09.2020 |
НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО). В сентябре цена газа составит 4 318,99 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 45% больше, чем в августе (2 979,16 грн).
Об этом сообщается на сайте НАК.
Напомним, постановление правительства о возложении на "Нафтогаз" специальных обязательств на рынке газа (ПСО) с 1 августа 2020 года прекратило действовать в части поставки газа для нужд населения.
В то же время, согласно решению правительства, "Нафтогаз" до 1 мая 2021 года поставляет природный газ для производителей тепла, которые подпадают под действие ПСО, и заключили соответствующие договоры поставки природного газа.
Отметим, газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в сентябре 2020 года на уровне 4,70 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с августом цена газа возросла на 1460 гривен (на 45%).
Кроме того, "Нафтогаз" повысил годовую цену на газ для населения. В первые две недели сентября годовую цену можно было зафиксировать на уровне 4,73 грн/куб. м с НДС (без стоимости распределения). С 16 по 30 сентября стоимость тарифа выросла до 5,24 грн/куб. м.
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