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НБУ на тендере по 90-дневному рефинансированию удовлетворил заявку Радабанка на 100 млн грн
15:59 21.09.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней 18 сентября удовлетворил заявку Радабанка (Днепр) на 100 млн грн под 6% годовых, сообщается на сайте НБУ в понедельник.
Согласно статистике центробанка, в целом начиная с 30 апреля он провел 19 таких аукционов на общую сумму около 16,26 млрд грн, а тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября, не состоялись из-за отсутствия заявок.
Кроме того, согласно данным НБУ, начиная с 8 мая он провел пять тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет общую сумму около 16,37 млрд грн.
В соответствии с графиком, обнародованном на сайте Нацбанка, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 25 сентября, тогда как дата ближайшего тендера по рефинансированию до пяти лет пока не обнародована. Вместе с тем каждый из пяти аукционов по длинному рефинансированию центробанк провел во вторую пятницу месяца.
Согласно данным НБУ, по состоянию на 6 июля акционерами банка являлись Татьяна Городницкая (62,205%), Владимир Городницкий (брат Т. Городницкой - 22,565%), Игорь Городницкий (отец Т. Городницкой - 13,43%) и Вадим Сысенко (1,8%).
По данным НБУ, по состоянию на 1 августа 2020 года по размеру общих активов Радабанк занимал 38-е место (2,686 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.
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