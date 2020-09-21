НБУ на тендере по 90-дневному рефинансированию удовлетворил заявку Радабанка на 100 млн грн

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней 18 сентября удовлетворил заявку Радабанка (Днепр) на 100 млн грн под 6% годовых, сообщается на сайте НБУ в понедельник.

Согласно статистике центробанка, в целом начиная с 30 апреля он провел 19 таких аукционов на общую сумму около 16,26 млрд грн, а тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, согласно данным НБУ, начиная с 8 мая он провел пять тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет общую сумму около 16,37 млрд грн.

В соответствии с графиком, обнародованном на сайте Нацбанка, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 25 сентября, тогда как дата ближайшего тендера по рефинансированию до пяти лет пока не обнародована. Вместе с тем каждый из пяти аукционов по длинному рефинансированию центробанк провел во вторую пятницу месяца.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 6 июля акционерами банка являлись Татьяна Городницкая (62,205%), Владимир Городницкий (брат Т. Городницкой - 22,565%), Игорь Городницкий (отец Т. Городницкой - 13,43%) и Вадим Сысенко (1,8%).

По данным НБУ, по состоянию на 1 августа 2020 года по размеру общих активов Радабанк занимал 38-е место (2,686 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

