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Украинская RDS досрочно отремонтировала участок дороги, которая соединяет Киев со Знаменкой
10:30 21.09.2020 |
Украинская группа компаний RDS досрочно закончила ремонт 37-км участок дороги Н-01 в Черкасской области. Об этом информагентству Интерфакс-Украина сообщил соучредитель дорожно-строительной группы компаний RDS Юрий Шумахер агентству "Интерфакс-Украина".
"В рамках программы "Большая стройка" с начала 2020 года проходит ремонт трассы второй категории Н-01, которая соединяет Киев со Знаменкой. Нашей компанией отремонтировано 3 участка общей протяженностью 37км от г.Городище до г.Смелы. Согласно взятым обязательствам, работы мы должны были завершить в ноябре, но мы закончили ремонт в конце лета и в сентябре ожидаем приема объекта в эксплуатацию", - завил агентству Интерфакс-Украина Ю.Шумахер.
Капитальный ремонт Н-01 не проводился с 70-ых гг. В результате длительной эксплуатации дороги, интенсивного движения крупногабаритного транспорта дорожное покрытие было сильно изношено.
Тендер на восстановление участка этой дороги выиграла Группа дорожно-строительных компаний RDS. Общая сумма по 3 договорам составила 658 240 200, млн грн.
Как ранее сообщалось, дорожно-строительная группа компаний RDS уже приступила к ремонту ещё 2 участков дороги H-01, общая длинна этого участка 19км.
Общая длинна дороги H-01 составляет 289,3км, дорога проходит через три области: Киевскую, Черкасскую и Кировоградскую
Группа RDS входит в топ-3 дорожно-строительных компаний Украины, в ее составе компании "Киевшляхбуд" и "Ростдорстрой". Основные направления деятельности - строительство, реконструкция и эксплуатационное обслуживание автомобильных дорог и мостов, строительство аэродромных комплексов.
По состоянию на июль 2020 года компания работала в девяти регионах Украины и имела 10 производственных баз. В частности, строила бетонную дорогу Н-14 "Кропивницкий - Николаев", а в рамках реконструкции трассы Н-31 "Днепр - Решетиловка" в Полтавской области - путепровод через железную дорогу и участок первой бетонной дороги в Украине. В 2019 году компания выиграла тендер Всемирного банка на проведение работ на трассе первой категории М-03 "Киев - Харьков - Должанский".
Конечными бенефициарными собственниками группы компаний RDS являются граждане Украины Юрий Шумахер и Евгений Коновалов.
20 августа на Prozorro стало известно, что группа компаний RDS в текущем году проведёт ремонт ещё на 2 участках автодороги Н-01, протяжённостью 19 км от границы Киевской области в сторону г.Смела. Сумма двух новых контрактов 290 968 700 млн грн.
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