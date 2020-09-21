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«Vodafone Украина» запустил сеть 4G 900 МГц в Киевской области
09:49 21.09.2020 |
Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" запустил сеть LTE (4G) в диапазоне 900 МГц в Киевской области, обеспечив скоростным интернетом еще 69 небольших населенных пунктов, где проживает почти 45 тыс. чел.
Согласно сообщению компании в пятницу, сеть 4G от "Vodafone Украина" в диапазоне 900 МГц уже работает более чем в 1600 населенных пунктах и охватывает свыше 1 млн чел., проживающих в Одесской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Волынской, Черновицкой и Киевской областях.
"Ранее в небольших населенных пунктах, где построена сеть LTE 900 МГц, пользовательская скорость в ЕDGE была менее 0,5 Мбит/с. После запуска LTE 900 МГц скорость выросла до 48 Мбит/с. Это открывает новые возможности для онлайн-образования, медицины, досуга, что особо важно в условиях карантина, стимулирует развитие предпринимательства и экономики в целом", - подчеркивают в компании.
В августе "Vodafone Украина" также расширил свою 4G сеть LTE в диапазонах 1800 МГц и 900 МГц в 18 областях Украины. Доступ к скоростному интернету получили более 570 тыс. жителей в 660 населенных пунктах страны.
До конца 2020 года оператор планирует запустить сеть LTE в диапазоне 900 МГц во всех областях Украины: поочередно от запада к востоку.
Как сообщалось, согласно лицензионным условиям, до середины 2022 года операторы должны обеспечить покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2 тыс. чел. с охватом 90% населения Украины. А также - покрытие дорог международного и национального значения до середины 2024 года.
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