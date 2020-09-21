«Укртранснафта» получила разрешение на создание лицензионного склада для предоставления услуги по хранению нефти

АО "Укртранснафта" в сентябре получила разрешение на создание лицензионного таможенного склада на базе части своих мощностей для предоставления услуги по хранению нефти.

Об этом журналистам в Киеве в пятницу сообщил гендиректор "Укртранснафты" и глава нефтяного дивизиона группы "Нафтогаз" Николай Гавриленко.

По его словам, речь идет о линейной части участка нефтепровода Кременчуг-Лисичанск, где есть техническая возможность разместить порядка 400 тыс. тонн нефти, а также о МНТ "Пивденный" (Одесская обл.).

Глава "Укртранснафты" также сообщил, что компания сохраняет планы по расширению резервуарного парка МНТ "Пивденный" с установкой четырех резервуаров емкостью по 120 тыс. тонн каждый.

Как сообщалось, "Укртранснафта" обратилась в Министерство финансов с целью получения разрешения на создание лицензионного таможенного склада на базе своих мощностей для предоставления услуги по хранению нефти еще в апреле. Интерес к хранению нефти в Украине весной, на фоне переизбытка предложения нефти на рынке, в частности, проявляла азербайджанская Socar.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты", 100% акций которой принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе - 56,3 млн тонн.

