Полтавский ГОК приобрел на бирже 110,4 тыс МВт-ч э/э «Энергоатома» по цене 1,23 тыс. грн/МВт-ч

"Энергоатом-Трейдинг" на прошедших в пятницу торгах продал ЧАО "Полтавский ГОК" 110,45 тыс МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки с поставкой 1 октября-31 декабря 2020 года, свидетельствуют данные Украинской энергетической биржи (УЭБ).

Цена продажи при стартовой в 1500 грн/МВт-ч составила 1235 грн/МВт-ч.

Объем продажи - 136,4 млн грн.

Особенностью этого аукциона является продажа неделимого пакета лотов - по 50 лотов, право на покупку которого имеют участники, приобретающие электроэнергию для собственного потребления, указано в сообщении УЭБ.

Торги продолжались 1,5 часа, после принятия одного из встречных предложений было сделано еще 57 шагов, в результате чего цена повысилась на 7,18 млн грн.

Как сообщалось, ООО "Юнайтед Энерджи" 11 сентября приобрело 1,465 млн МВт-ч электроэнергии АЭС базовой нагрузки с поставкой в октябре-ноябре по цене 1,12 тыс. грн/МВт (без НДС),

Выставленный объем э/э был разбит на 1 тыс. лотов, за что компания подверглась критике со стороны главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса, выразившего мнение, что укрупнение лотов привело к ограничению конкуренции и снижению цены. По мнению депутата, если бы компания выставила на торги лоты по 50 МВт, то на них бы пришли десятки компаний и цена продажи была бы выше.

После этих торгов Министерство энергетики поручило госгенерации разработать предложения по усовершенствованию правил продажи электроэнергии по двусторонним договорам до 18 сентября.

