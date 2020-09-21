Финансовые новости
- |
- 21.09.20
- |
- 10:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Полтавский ГОК приобрел на бирже 110,4 тыс МВт-ч э/э «Энергоатома» по цене 1,23 тыс. грн/МВт-ч
08:44 21.09.2020 |
"Энергоатом-Трейдинг" на прошедших в пятницу торгах продал ЧАО "Полтавский ГОК" 110,45 тыс МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки с поставкой 1 октября-31 декабря 2020 года, свидетельствуют данные Украинской энергетической биржи (УЭБ).
Цена продажи при стартовой в 1500 грн/МВт-ч составила 1235 грн/МВт-ч.
Объем продажи - 136,4 млн грн.
Особенностью этого аукциона является продажа неделимого пакета лотов - по 50 лотов, право на покупку которого имеют участники, приобретающие электроэнергию для собственного потребления, указано в сообщении УЭБ.
Торги продолжались 1,5 часа, после принятия одного из встречных предложений было сделано еще 57 шагов, в результате чего цена повысилась на 7,18 млн грн.
Как сообщалось, ООО "Юнайтед Энерджи" 11 сентября приобрело 1,465 млн МВт-ч электроэнергии АЭС базовой нагрузки с поставкой в октябре-ноябре по цене 1,12 тыс. грн/МВт (без НДС),
Выставленный объем э/э был разбит на 1 тыс. лотов, за что компания подверглась критике со стороны главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса, выразившего мнение, что укрупнение лотов привело к ограничению конкуренции и снижению цены. По мнению депутата, если бы компания выставила на торги лоты по 50 МВт, то на них бы пришли десятки компаний и цена продажи была бы выше.
После этих торгов Министерство энергетики поручило госгенерации разработать предложения по усовершенствованию правил продажи электроэнергии по двусторонним договорам до 18 сентября.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Позитив недели. Основной танк нашей армии Т-64БМ2 будет модернизирован
|Всемирный банк отложил транш на $350 млн Украине на фоне новостей по антикоррупции
|Наш ответ на «Кавказ-2020». Как Украина и НАТО уберегут Херсонщину от «зеленых человечков» Путина
|Рада утвердила комиссию по отбору руководителя САП несмотря на угрозу отношениям с ЕС и кредита МВФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Vodafone Украина» запустил сеть 4G 900 МГц в Киевской области
|«ArcelorMittal Кривой Рог» намерен построить новый газопровод от ГПС ЮГОКа в цех предприятия
|«Укртранснафта» получила разрешение на создание лицензионного склада для предоставления услуги по хранению нефти
|«Электротяжмаш» завершил контракт с польской Almides на ремонт более 300 тяговых электродвигателей
|Полтавский ГОК приобрел на бирже 110,4 тыс МВт-ч э/э «Энергоатома» по цене 1,23 тыс. грн/МВт-ч
|«Авангард» потерял половину мощностей из-за дела НАБУ против его владельца
По словам Бахматюка, за последний год количество рабочих мест в агрохолдингах сократилась на 9 тыс., закрылось порядка 20 птицефабрик и комбикормовых заводов, налоговые выплаты в бюджет уменьшились на 50%, сократилось производство готовой продукции на 30%, также уменьшилось финансирование социальных проектов в регионах.
|Fitch подтвердило рейтинг «Кернела» на уровне "BB-" со стабильным прогнозом
Это интересно
|1000 километров на одной заправке: Mercedes-Benz представил водородный грузовик
|Alibaba может стать лидером по числу патентов в сфере блокчейна
|Кабриолет Ferrari Portofino обновился и стал мощнее
|Представлен компактный камерофон Sony Xperia 5 II с IP68 и экраном 120 Гц
|Kia выпустит семь новых электромобилей к 2027 году
|Chainalysis: Восточная Европа лидирует по активности на даркнет-рынках
|Facebook представила автономную VR-гарнитуру Oculus Quest 2 за $299. А за дополнительные $79 её можно подключить к ПК