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«Авангард» потерял половину мощностей из-за дела НАБУ против его владельца
08:31 21.09.2020 |
Агрохолдинг "Авангард", крупный производитель яиц и яичных продуктов, потерял 50% мощностей из-за дела Национального антикоррупционого бюро Украины (НАБУ) по стабкредиту VAB Банку, сообщил владелец агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк.
"За год войны НАБУ против меня потери моей компании большие, чем мои потери активов в оккупированном Крыму и Донецке в результате российской агрессии. 18 сентября - ровно год с момента возобновления незаконно возбужденного дела против меня ... ровно год назад было возобновлено уголовное производство в отношении VAB банка, где я был основным акционером", - написал он в колонке "УП".
По словам Бахматюка, за последний год количество рабочих мест в агрохолдингах сократилась на 9 тыс., закрылось порядка 20 птицефабрик и комбикормовых заводов, налоговые выплаты в бюджет уменьшились на 50%, сократилось производство готовой продукции на 30%, также уменьшилось финансирование социальных проектов в регионах.
"Агрохолдинг "Авангард" во время российской агрессии потерял 30% мощностей. Во время личной войны Сытника со мной мы потеряли 50% мощностей компании", - отметил собственник агрохолдингов.
Бахматюк заметил, что не знает, как его бизнес выйдет из этой ситуации - "с частичными потерями или с полностью уничтоженной компанией".
"Укрлэндфарминг" является одним из крупнейших агрохолдингов в Евразии. Занимается выращиванием зерновых, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян. "Авангард" является крупнейшим в Украине производителем яиц и яичных продуктов.
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По словам Бахматюка, за последний год количество рабочих мест в агрохолдингах сократилась на 9 тыс., закрылось порядка 20 птицефабрик и комбикормовых заводов, налоговые выплаты в бюджет уменьшились на 50%, сократилось производство готовой продукции на 30%, также уменьшилось финансирование социальных проектов в регионах.
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