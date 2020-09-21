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Fitch подтвердило рейтинг «Кернела» на уровне "BB-" со стабильным прогнозом
08:08 21.09.2020 |
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) украинского агрохолдинга "Кернел" в иностранной и национальной валюте на уровне "BB-", прогноз - "Стабильный".
"Подтверждение рейтинга отражает наши ожидания, что "Кернел" сохранит высокую долю экспортной прибыли (95% EBITDA в завершившемся в июне 2020 финансовом году) и продолжит активное рефинансирование долга с наступающими сроками погашения", - говорится в релизе Fitch в пятницу.
По оценкам агентства, "Кернел" покажет рекордно высокий показатель EBITDA в 2020 ФГ в размере $412 млн, что будет обусловлено рекордным урожаем семян подсолнечника в Украине и более высокими средними ценами на подсолнечное масло в течение года. В расчете на тонну EBITDA превысит $90 в 2020 ФГ по сравнению с $62 в 2019 ФГ. Ожидается, что прибыль будет также поддержана значительным вкладом бизнеса по перевалке и хорошей рентабельностью в сельском хозяйстве.
"Мы ожидаем, что рентабельность в базовом сегменте масла нормализуется до $60-75 за тонну в 2021-23 ФГ, что приведет к снижению EBITDA сегмента. Тем не менее, прибыль должна вырасти в 2022-23 ФГ благодаря запуску новых мощностей и инициативам по повышению эффективности", - прогнозирует Fitch.
В основу этого прогнозы заложены предположения о капитальных инвестициях $240-250 млн в 2020ФГ и 2021ФГ, которые будут включать инвестиции в новые мощнсти портовых терминалов, завод по переработке масличных на западной Украине и когенерационные станции, после чего они снизятся до $70-80 млн в год.
Fitch ожидает также дивиденды в размере от $20 млн до $40 млн в 2021-2023ФГ.
"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.
"Кернел" завершил 2019 ФГ (июль-2018 - июнь-2019) с чистой прибылью $179 млн, что в 3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ. Выручка выросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн.
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По словам Бахматюка, за последний год количество рабочих мест в агрохолдингах сократилась на 9 тыс., закрылось порядка 20 птицефабрик и комбикормовых заводов, налоговые выплаты в бюджет уменьшились на 50%, сократилось производство готовой продукции на 30%, также уменьшилось финансирование социальных проектов в регионах.
|Fitch подтвердило рейтинг «Кернела» на уровне "BB-" со стабильным прогнозом
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