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Повышение минималки: в «Укрпоште» не исключают подорожания их услуг
22:54 18.09.2020 |
Предусмотренное проектом государственного бюджета на 2021 год повышение минимальной заработной платы до 6,5 тысячи гривень негативно повлияет на финансовое состояние национального оператора почтовой связи "Укрпошта" и может привести к росту тарифов на его услуги.
Об этом сообщил генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский на своей странице в соцсети Facebook.
"При повышении минимальной зарплаты на 37% в 2021 году (по сравнению с размером минимальной заработной платы в 4723 гривни, действующим до 1 сентября этого года - УНИАН) в текущей версии бюджета не увидел увеличение затрат на доставку почтовой корреспонденции (для судов, полиции, налоговой, даже Верховной Рады и т.д.), а также для доставки пенсий. Мы конечно способны удивлять, но увеличить затраты на 37%, а доходы и тарифы оставить как есть не сможем даже мы", - написал он.
Смелянский подчеркнул, что действующие тарифы на услуги "Укрпошты" рассчитывались на основе минимальной заработной платы в размере около 5 тысяч гривень.
Также гендиректор подчеркнул, что государство до сих пор не компенсировало "Укрпоште" около 100 миллионов гривень за доставку государственных изданий, что также усложняет финансовую ситуацию в компании.
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