Харьковский бронетанковый получил контракт от Минобороны на 136 миллионов

Государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод", входящий в состав концерна "Укроборонпром", получил контракт от Минобороны на 136 млн грн и готовится к его выполнению.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Харьковской ОГА.

"В настоящее время у предприятия есть заказы на проведение капитального ремонта 13 единиц техники. Сейчас проводится подготовка к выполнению этого контракта. Его стоимость - 136 млн грн. Этот заказ от Минобороны", - рассказал директор завода Вячеслав Стрелец.

По его словам, также предприятие выполняет общую программу вместе с ГП "Завод им. В.А. Малышева" по модернизации танка Т-64 БМ2.

"Мы сейчас подписываем с ними договор, проводится конструкторская работа, проводится работа по обработке корпуса. Будет установлен мощный двигатель - машина будет современная", - отметил Стрелец

Государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод" специализируется на капитальных ремонтах и ​​модернизации танков Т-54, Т-55, Т-62, Т-64, Т-72, ​​Т-80 и танковых двигателей, производстве боевых машин БМП-55, БМП 64, БМП-К-64, легкого штурмового автомобиля, спецтехники (гусеничной пожарной машины ГПМ-64, мостового танка МТ-64, тракторов ПТ-14, ПТ-14С), дистанционно управляемых боевых модулей БМ-125, ГШ-23Л, "Блик-2", "Утес-1", автономных энергоагрегатов АЭА-5, АЭА-10.

В данное время на предприятии работает 398 специалистов, средняя заработная плата, по данным дирекции, составляет почти 19 тыс. грн в месяц.