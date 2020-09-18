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Харьковский бронетанковый получил контракт от Минобороны на 136 миллионов
13:04 18.09.2020 |
Государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод", входящий в состав концерна "Укроборонпром", получил контракт от Минобороны на 136 млн грн и готовится к его выполнению.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Харьковской ОГА.
"В настоящее время у предприятия есть заказы на проведение капитального ремонта 13 единиц техники. Сейчас проводится подготовка к выполнению этого контракта. Его стоимость - 136 млн грн. Этот заказ от Минобороны", - рассказал директор завода Вячеслав Стрелец.
По его словам, также предприятие выполняет общую программу вместе с ГП "Завод им. В.А. Малышева" по модернизации танка Т-64 БМ2.
"Мы сейчас подписываем с ними договор, проводится конструкторская работа, проводится работа по обработке корпуса. Будет установлен мощный двигатель - машина будет современная", - отметил Стрелец
Государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод" специализируется на капитальных ремонтах и модернизации танков Т-54, Т-55, Т-62, Т-64, Т-72, Т-80 и танковых двигателей, производстве боевых машин БМП-55, БМП 64, БМП-К-64, легкого штурмового автомобиля, спецтехники (гусеничной пожарной машины ГПМ-64, мостового танка МТ-64, тракторов ПТ-14, ПТ-14С), дистанционно управляемых боевых модулей БМ-125, ГШ-23Л, "Блик-2", "Утес-1", автономных энергоагрегатов АЭА-5, АЭА-10.
В данное время на предприятии работает 398 специалистов, средняя заработная плата, по данным дирекции, составляет почти 19 тыс. грн в месяц.
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