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«Нафтогаз» внедрил электронную систему для быстрого согласования контрактов
11:44 18.09.2020 |
Дивизион "Коммерция" Группы "Нафтогаз" начал опытно-промышленную эксплуатацию системы торговли энергоносителями и управления рисками - Energy Trading & Risk Management (ETRM).
Об этом со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины" сообщает БизнесЦензор.
"Этот продукт ускоряет принятие коммерческих решений посредством формирования единой базы контрагентов, договоров и соглашений и обмена данными в реальном времени между функциями front, middle и back офисов, а также безопасности, комплаенс, риск-менеджмента и финансового контроля. Это помогает повысить эффективность, прозрачность и контроль операций по торговле газом, а также улучшить управление коммерческими рисками и качество управленческих решений", - сообщает "Нафтогаз".
К примеру, раньше для согласования одного контракта на продажу или покупку газа требовалось около 20 подписей и несколько дней, сейчас же этот процесс максимально автоматизирован и занимает 15-20 минут.
"Нафтогаз Коммерция" реализует проект при поддержке ООО "Нафтогаз Цифровые Технологии" - дочерней компании "Нафтогаза", которая отвечает за автоматизацию ключевых бизнес-процессов Группы.
В дальнейшем планируется интеграция системы ETRM как с внутренними системами, такими как SAP ERP, так и внешними - системой Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ), Украинской энергетической биржей, системой наложения и валидации ЕЦП. Источник: https://biz.censor.net/n3220046
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