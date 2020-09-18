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В Укрзализныци анонсируют снижение тарифов на грузовые перевозки
10:39 18.09.2020 |
В АО "Укрзализныця" планируют уменьшать тарифы на грузовые перевозки по некоторым направлениям.
Как передает корреспондент Укринформа, об этом сказал председатель правления компании Владимир Жмак во время круглого стола в Европейской бизнес-ассоциации.
"Тезис о том, что нужно везде увеличивать тарифы (на грузовые перевозки - авт.) ошибочный, потому что у нас будут направления, где мы будем уменьшать тарифы", - отметил Жмак.
Он пояснил, что планирует, в частности, увеличить долю грузовых перевозок зерна по железной дороге в порт в Одессе.
"Для этого, я предполагаю, нужно будет уменьшать тарифы, а не только их увеличивать", - добавил глава "Укрзализныци".
По словам Жмака, сейчас в компании работают над подготовкой экономического обоснования новых тарифов.
Как сообщал Укринформ, АО "Укрзализныця" в августе 2020 года перевезло млн тонн зерновых, что на 8,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года, когда было перевезено 3,4 млн тонн. Также в августе были увеличены объемы погрузки каменного угля, удобрений, цемента, строительных грузов.
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