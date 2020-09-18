В Укрзализныци анонсируют снижение тарифов на грузовые перевозки

В АО "Укрзализныця" планируют уменьшать тарифы на грузовые перевозки по некоторым направлениям.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом сказал председатель правления компании Владимир Жмак во время круглого стола в Европейской бизнес-ассоциации.

"Тезис о том, что нужно везде увеличивать тарифы (на грузовые перевозки - авт.) ошибочный, потому что у нас будут направления, где мы будем уменьшать тарифы", - отметил Жмак.

Он пояснил, что планирует, в частности, увеличить долю грузовых перевозок зерна по железной дороге в порт в Одессе.

"Для этого, я предполагаю, нужно будет уменьшать тарифы, а не только их увеличивать", - добавил глава "Укрзализныци".

По словам Жмака, сейчас в компании работают над подготовкой экономического обоснования новых тарифов.

Как сообщал Укринформ, АО "Укрзализныця" в августе 2020 года перевезло млн тонн зерновых, что на 8,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года, когда было перевезено 3,4 млн тонн. Также в августе были увеличены объемы погрузки каменного угля, удобрений, цемента, строительных грузов.