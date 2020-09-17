Фонд госимущества объявил второй аукцион по продаже объектов Укрспирта

Фонд государственного имущества выставил на продажу второй объект ГП "Укрспирт" - Артемовское МПД (место проведения деятельности) в Харьковской области.

Как передает Укринформ, соответствующее объявление обнародовано на сайте ФГИУ.

Торги состоятся 20 октября на электронной площадке Prozorro. Продажи.

На продажу выставлено отдельное имущество Артемовского места проведения деятельности и хранения спирта ГП «Укрспирт». В перечень входят 1 408 наименований зданий, оборудования, движимого и иного имущества.

Стартовая цена объекта - 29,662 млн грн.

Как сообщал Укринформ, первый объект государственного предприятия "Укрспирт" - Немировское место проведения деятельности и хранения спирта (Немировское МПД) - был выставлен на приватизацию через Prozorro.Продажи 15 сентября.

В августе этого года Укрспирт совместно с Фондом государственного имущества начали подготовку к приватизации спиртовой отрасли Украины. Ряд объектов, к которым подведены коммуникации, а порой - и железнодорожные линии, потенциально могут использоваться как производственные площадки либо элеваторы. Потенциальными инвесторами в ходе приватизации являются производители пищевых спиртов, антисептиков, автомобильного топлива, фармацевтические и агрокомпании, заинтересованные в переработке своей продукции.

В целом на приватизацию будет выставлен 41 объект ГП "Укрспирт".

С 1 июля 2020 года вступил в силу закон, которым отменяется государственная монополия на производство спирта, в частности, как лекарственного средства, а также для медицинских и ветеринарных целей. Согласно закону, лица, которые приобрели имущество ГП "Укрспирт" или заключили договор в рамках государственно-частного партнерства относительно такого имущества, обязаны до 1 июля 2021 года сохранить виды деятельности и не менее 70% процентов того производственного персонала, который был на 1 января этого года.

Таким образом, производство спирта до 1 июля следующего года будет осуществляться в Украине исключительно на государственном и приватизированных предприятиях. А уже после этой даты можно будет вводить в эксплуатацию либо строить новые спиртовые предприятия. Ожидаемые поступления в государственный бюджет от приватизации всех спиртовых заводов достигают почти 2,5 млрд гривень.