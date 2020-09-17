Стало известно, сколько заработал Укроборонпром на аренде и продажах имущества

За 8 месяцев 2020 года предприятия Концерна провели 480 аукционов, из них - четыре по аренде. Остальные аукционы связаны с продажей имущества, в основном металлолома и списанных автомобилей.

Как передает Укринформ, об этом сообщила директор по закупкам ГК "Укроборонпром" Надежда Бегун на совместной онлайн-конференции с экспертной организацией StateWatch, сообщает пресс-служба концерна.

"За 8 месяцев этого года предприятия Укроборонпрома заработали на прозрачной аренде и продаже имущества 21,6 млн грн. Еще более, чем на 10 млн грн - успешно провели аукционы", - сообщает пресс-служба.

По словам Бегун, упомянутые четыре аукциона Укроборонпрома по аренде имущества не подпадают под действие Закона. Заводы "Маяк" и "Радар" не являются классическими госпредприятиями, это публичные акционерные общества. Поэтому продажа своего имущества через Прозорро.Продажи - их собствення инициатива. Впрочем, теперь их опыт позволит Концерну сделать аукционы по аренде госимущества максимально эффективными.

В пресс-службе также уточнили, что принятие Закона Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества" с одной стороны и отсутствии подзаконки к нему - с другой заблокировали аренду госимущества в Украине минимум на полгода. И только месяц тому назад были приняты последние подзаконные акты, которые позволяют госпредприятиям выходить на прозрачную аренду имущества.

Как отмечается, сегодня аренда госимущества происходит через открытые аукционы на Прозорро.Продажи. Кроме того, Закон дает право арендодателям не продлевать действующие договоры на следующий период, который обычно достигал 5-10 лет. Впрочем, Закон дает им также право их продолжить: со старыми арендаторами на тех же условиях. Укроборонпром надеется, что ответственные госкомпании этим правом не воспользуются, а запустят честные и прозрачные аукционы.

Несмотря на то, что рынок аренды находится в глубоком кризисе, отметили в пресс-службе, Укроборонпром рекламирует аукционы и объекты аренды максимально полно и привлекательно на фасадах самих объектов, на специализированных интернет ресурсах (OLX, domik.ua) и в соцсетях ( Facebook) ". Это позволит достичь максимальной прибыли на аренде имущества, убеждены в концерне.