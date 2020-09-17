На КЖРК собираются законсервировать все четыре шахты - Волынец

На Криворожском железорудном комбинате, где 14-е сутки продолжаются протесты горняков, готовятся к консервации всех четырех шахт.

Как передает Укринформ, об этом председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил в Фейсбуке.

"Сегодня и.о. руководителя КЖРК Сергей Новак дал указание своим заместителям, техническим работникам начать подготовку к консервации всех четырех шахт КЖРК", - заявил Волынец.

По его мнению, это еще один способ тактического, психологического давления на работников.

"Потому что в случае таких действий, администрация сама подводит предприятие к потере внутренних и внешних контрактов, чем причинит вред не только коллективу, но и владельцам. В ответ на эти действия Новака, люди акцентируют на возможности реприватизации комбината и, мягко говоря, не очень одобрительно вспоминают фамилии владельцев", - сообщил Волынец.

На предприятии пока не подтверждают таких действий.

Сами же работники КЖРК видят в этом попытку запугать протестное движение или довести предприятие до банкротства с целью перепродажи, по их мнению, подставным лицам.

Как сообщал Укринформ, протесты шахтеров в Кривом Роге начались 3 сентября. По состоянию на утро 8 сентября в подземном протесте участвовали 393 работника шахт Криворожского железорудного комбината. Переговоры забастовщиков и администрации КЖРК, проходившие 10 сентября, не дали результатов.

Участники наземного протеста установили палатки, пообещав, что митинг будет круглосуточным.

11 сентября под землей продолжал протест 251 горняк четырех шахт КЖРК, 12 сентября под землей оставался 241 горняк. 13 сентября - 229 горняков 12 поднялись на поверхность за последние сутки из-за ухудшения состояния здоровья. По состоянию на 14 сентября под землей были 195 горняков. 15 сентября на четырех шахтах Криворожского железорудного комбината подземную акцию протеста продолжают 192 горняка. К вечеру на поверхность поднялся еще один - у него проблемы с ногами.

Во вторник, 15 сентября, делегация шахтеров прибыла в Киев, чтобы пикетировать ВР. Во время пикетирования было принято решение, что шахтеры КЖРК остаются в Киеве на бессрочное пикетирование.

На 14-й день протестов под землей остаются 184 горняка.



Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил председателю Днепропетровской ОГА инициировать диалог между работниками и руководством Криворожского железорудного комбината. Также Государственная служба Украины по вопросам труда по поручению правительства проверит публичное акционерное общество "Криворожский железорудный комбинат".

ПАО "Криворожский железорудный комбинат" - крупнейшее частное предприятие Украины по добыче железной руды подземным способом. Шахты "Батькивщина", "Октябрьская", "Гвардейская", "Терновская" - основные структурные подразделения, входящие в состав комбината.

