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Владелец Novus покупает сеть магазинов Billa
16:03 16.09.2020 |
Consul Trade House UAB (единственный участник ООО "НОВУС УКРАИНА") и Rewe International AG достигли соглашения о покупке 100% доли в уставном капитале ПИИ "Билла-Украина", которое владеет сетью супермаркетов под торговой маркой Billa на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба компании Novus.
Отмечается, что сеть Novus и магазины Billa продолжат работать в обычном режиме, выполняя ранее достигнутых договорных обязательств перед партнерами и контрагентами для стабильности ведения бизнеса.
О завершении сделки и дальнейших планах развития будет объявлено дополнительно, после получения разрешений регулирующих органов. Сейчас идет финальное одобрение сделки Антимонопольным комитетом Украины.
NOVUS Украина - это 46 магазинов, включая франчайзинговые. Общая площадь торговых комплексов составляет более 220 000 кв.м., более 5500 сотрудников и более 50 000 наименований различных категорий товаров.
Сеть BILLA Украина насчитывает 35 магазинов, расположенных в Киеве, Киевской области и городе Житомире.
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