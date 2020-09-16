Владелец Novus покупает сеть магазинов Billa





Consul Trade House UAB (единственный участник ООО "НОВУС УКРАИНА") и Rewe International AG достигли соглашения о покупке 100% доли в уставном капитале ПИИ "Билла-Украина", которое владеет сетью супермаркетов под торговой маркой Billa на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба компании Novus.

Отмечается, что сеть Novus и магазины Billa продолжат работать в обычном режиме, выполняя ранее достигнутых договорных обязательств перед партнерами и контрагентами для стабильности ведения бизнеса.

О завершении сделки и дальнейших планах развития будет объявлено дополнительно, после получения разрешений регулирующих органов. Сейчас идет финальное одобрение сделки Антимонопольным комитетом Украины.

NOVUS Украина - это 46 магазинов, включая франчайзинговые. Общая площадь торговых комплексов составляет более 220 000 кв.м., более 5500 сотрудников и более 50 000 наименований различных категорий товаров.

Сеть BILLA Украина насчитывает 35 магазинов, расположенных в Киеве, Киевской области и городе Житомире.