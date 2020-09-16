Первое предприятие Укрспирта выставили на приватизацию

Первый объект государственного предприятия "Укрспирт", Немировское место осуществления деятельности и хранения спирта (Немировское МОД) 15 сентября выставлено на приватизацию через электронную площадку Прозорро.Продажи.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте площадки.

Объект выставлен на продажу региональным отделением Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) по Винницкой и Хмельницкой областях, согласно приказу ФГИУ №1299 от 4 августа 2020 года о внесении изменений в перечни объектов малой приватизации, подлежащих приватизации в 2020 году.

Как сообщал Укринформ, в августе 2020 года ГП "Укрспирт" совместно с Фондом государственного имущества начал подготовку к приватизации спиртовой отрасли Украины. Потенциальными инвесторами в ходе приватизации являются производители пищевых спиртов, антисептиков, автомобильного топлива, фармацевтические и аграрные компании, которые заинтересованы в переработке своей продукции.

В общем, на приватизацию будет выставлен 41 объект ГП "Укрспирт".

Также сообщалось, что с 1 июля 2020 года вступил в действие закон, которым отменяется государственная монополия на производство спирта, в частности, в качестве лекарственного средства, а также для медицинских и ветеринарных целей. Согласно закону, лица, которые приобрели имущество ГП "Укрспирт" или заключили договор в рамках государственно-частного партнерства в отношении такого имущества, обязаны до 1 июля 2021 года сохранить виды деятельности и не менее 70% процентов того производственного персонала, который был на 1 января этого года.

Таким образом, производство спирта до 1 июля следующего года будет осуществляться в Украине исключительно на государственном и приватизированных предприятиях. А уже после этой даты можно будет вводить в эксплуатацию или строить новые спиртовые предприятия.

Ожидаемые поступления в государственный бюджет от приватизации всех предприятий Укрспирта - 2,5 млрд грн.