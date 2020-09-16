Финансовые новости
- |
- 16.09.20
- |
- 12:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Первое предприятие Укрспирта выставили на приватизацию
08:44 16.09.2020 |
Первый объект государственного предприятия "Укрспирт", Немировское место осуществления деятельности и хранения спирта (Немировское МОД) 15 сентября выставлено на приватизацию через электронную площадку Прозорро.Продажи.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте площадки.
Объект выставлен на продажу региональным отделением Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) по Винницкой и Хмельницкой областях, согласно приказу ФГИУ №1299 от 4 августа 2020 года о внесении изменений в перечни объектов малой приватизации, подлежащих приватизации в 2020 году.
Как сообщал Укринформ, в августе 2020 года ГП "Укрспирт" совместно с Фондом государственного имущества начал подготовку к приватизации спиртовой отрасли Украины. Потенциальными инвесторами в ходе приватизации являются производители пищевых спиртов, антисептиков, автомобильного топлива, фармацевтические и аграрные компании, которые заинтересованы в переработке своей продукции.
В общем, на приватизацию будет выставлен 41 объект ГП "Укрспирт".
Также сообщалось, что с 1 июля 2020 года вступил в действие закон, которым отменяется государственная монополия на производство спирта, в частности, в качестве лекарственного средства, а также для медицинских и ветеринарных целей. Согласно закону, лица, которые приобрели имущество ГП "Укрспирт" или заключили договор в рамках государственно-частного партнерства в отношении такого имущества, обязаны до 1 июля 2021 года сохранить виды деятельности и не менее 70% процентов того производственного персонала, который был на 1 января этого года.
Таким образом, производство спирта до 1 июля следующего года будет осуществляться в Украине исключительно на государственном и приватизированных предприятиях. А уже после этой даты можно будет вводить в эксплуатацию или строить новые спиртовые предприятия.
Ожидаемые поступления в государственный бюджет от приватизации всех предприятий Укрспирта - 2,5 млрд грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|ЕБА: В последнее время участились случаи блокирования регистрации НДС накладных и расчетов корректировки к ним
|Берлинский провал. Какой порядок капитуляции выдвинул Путин Зеленскому
|Недвижимый вопрос. Почему провалился рынок жилья и что будет с ценами
|Под предлогом выборов на Донбассе: что сделало переговоры в Берлине неудачными для Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нормативы к началу сентября нарушали 12 украинских банков – НБУ
|Первое предприятие Укрспирта выставили на приватизацию
|НБУ предоставил рефинансирование 7 банкам на 1,9 миллиарда
|Минэнерго отреагировал на скандальный аукцион «Энергоатома»
|Нафтогаз передаст в управление 13 месторождений Львовщины за 1 миллиард инвестиций
|Новая ассоциация «Ассоциация транспорта, обслуживания и ремонта» займется развитием автомобильного рынка Украины
Это интересно
|YouTube запустила свой аналог TikTok под названием Shorts
|NVIDIA объявила о покупке компании Arm за $40 млрд
|Chevrolet Corvette получит электрический полный привод
|Mercedes-Benz проиграл патентный спор ещё одной компании
|Китай предпочёл бы закрыть американский бизнес TikTok, а не продавать его США
|В браузере Google Chrome появилась функция группировки вкладок
|Пакман выходит в реальный мир: Pac-Man Geo нацелилась на лавры Pokemon Go