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НБУ предоставил рефинансирование 7 банкам на 1,9 миллиарда
09:02 15.09.2020 |
Национальный банк Украины 11 сентября 2020 года предоставил рефинансирование семи банкам на 1,909 млрд грн.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
"11.09.2020 года состоялись количественные тендеры по рефинансированию банков сроками: до 84 дней - считается несостоявшимся, до 1820 дней - удовлетворены заявки 7-ми банков на общую сумму 1 908,975 млн грн по процентной ставке в размере 6,00% годовых", - говорится в сообщении.
По данным НБУ, рефинансирование предоставлено: АО "АБ "Радабанк"- 80 млн грн, АО "Укрэксимбанк"- 515 млн грн, АО "Кредобанк" - 450 млн грн, АО "РВС Банк" - 303,975 млн грн, АО "ТАСкомбанк" - 500 млн грн, АО "Укрстройинвестбанк" - 48 млн грн, АО "Украинский банк реконструкции и развития" - 12 млн грн.
Как сообщал Укринформ, 19 марта 2020 года вступили в силу постановления Правления НБУ о введении механизма долгосрочного рефинансирования банков на срок до 5 лет, в дополнение к стандартным краткосрочным инструментам рефинансирования. Данный шаг оказывает поддержку банковскому кредитованию в гривнях, усиливая эффект других мер, принятых Национальным банком - снижение учетной ставки и внедрение стимулирующих нормативов резервирования, а также выступает дополнительной гарантией поддержания достаточной ликвидности в банковской системе.
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