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Новая ассоциация «Ассоциация транспорта, обслуживания и ремонта» займется развитием автомобильного рынка Украины
15:17 10.09.2020 |
Участники рынка продаж и обслуживания б/у автомобилей из США намерены создать "Украинскую ассоциацию транспорта, обслуживания и ремонта" с целью возможности участия в формировании законодательных изменений на авторынке во избежание инициатив, создающих препятствия для покупки недорогих авто и удорожающие их.
"Мы планируем сделать влиятельный орган, который будет участвовать в формировании законопроектов, правок и дополнений, касающихся автоотрасли, в обсуждении с профильными министерствами планируемых изменений законодательства, которые могут ограничить продажу авто", - сообщил руководитель ассоциации, соучредитель компании "Колумб Трейд" Павел Казарьян на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.
По словам юриста Романа Волошиина, основная цель ассоциации - максимально упростить деятельность бизнеса и возможности покупателям с целью уменьшения затрат на оформление и приобретение таких авто.
Он отметил, что необходимость создания ассоциации возникла после того, как участникам авторынка удалось добиться отмены планируемого запрета импорта в Украину автомобилей после ДТП, содержащегося в проекте постановления правительства, разработанного МВД и обнародованного на его сайте.
После общественного резонанса правительство решило отказаться от этой идеи МВД, и недавно обнародованный обновленный текст постановления о регистрации ТС уже не содержит "скандальных положений" о запрете регистраций авто с пометкой об утилизации, а также о необходимости обязательного перевода сопроводительных документов на государственный язык с апостилем.
Между тем, как отметил соучредитель ассоциации Владимир Ковель, за время с момента обнародования постановления (февраль 2020 года) произошли негативные изменения, в частности, согласно проведенным ими опросам, около 72% потенциальных клиентов отказались от покупки авто из США во избежание риска и переплатили от 30% за покупку авто из Грузии и Европы или купили авто не в том состоянии, как хотелось.
Кроме того, отметил он, службы такси, эксплуатирующие гибриды и электрокары недополучили деньги инвесторов для закупки авто и развития направления, были аннулированы крупные контракты на поставку запчастей из Китая, США и Германии из-за риска закрытия направления, некоторые компании закрылись, поскольку клиенты перестали заключать сделки из-за неразберихи, а десятки СТО могли обанкротиться с учетом наличия больших кредитов под развитие бизнеса.
"Когда мы объединились для решения проблемы, создали петицию на сайте президента, которая набрала более 18 тыс. голосов, к нам присоединились многие компании, и мы были услышаны государством, мы поняли, что необходимо создать ассоциацию, которая будет участвовать в разработке законодательных изменений, как с учетом пожеланий бизнеса, так и властей, т.е. найти компромисс", - отметил Казарьян.
По его словам, ассоциация намерена объединить компании по продаже б/у авто из США, экспедиторские и брокерские компании, поставщиков запчастей, СТО и локальных перевозчиков, а также транспортные компании и службы такси.
"Любое намерение об изменениях в законодательство влияет на бизнес, на ценовую политику, и таких слухов на рынке его предприниматели боятся даже больше, чем проверок. Ассоциация нужна и для того, чтобы как можно больше участников рынка вывести на работу "в белую" и разъяснять преимущества такой работы. Хочу, чтобы через пару лет около 85% компаний работали открыто", - отметил Волошин.
По его словам, после обнародования проекта постановления спрос на автомобили из США в Украине упал из-за того, что люди не понимали, стоит ли сейчас покупать, как переделывать документы, поставят ли его на учет.
"После того, как правки убрали, сразу ежедневно процент покупок начал расти на 5-10%, и мы уже вышли на среднемесячные покупки те, что были раньше", - отметил он.
Отвечая на вопрос о влиянии на бизнес продаж авто (с пометкой об утилизации) из США ситуации с распространением коронавируса в этой стране и карантинных ограничений, Ковель отметил, что, безусловно, после этапов обвала цен на авто под утилизацию и опустошение рынка последовал рост цен, усложнение логистики из-за временного карантина в портах.
"Однако сейчас ситуация в США выравнивается, и цены возвращаются к "доковидным". Т.е. большого упадка в этой сфере не было, и гораздо больше убытков принесли ожидаемые изменения законодательства", - резюмировал Ковель.
Он напомнил, что с учетом ежемесячных поставок около 10 тыс. авто из США в бюджет в год поступает $327,8 млн, а общий объем рынка авто из США с учетом всех сопутствующих услуг составляет $836,64 млн.
Наиболее покупаемыми он назвал собираемые в Мексике автомобили Volkswagen Jetta и Passat, а также Ford Focus и Fusion
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