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Год работы Абромавичуса в «Укроборонпроме»: падение производства, новые долги и массовые увольнения
14:05 10.09.2020 |
За год работы Айвараса Абромавичуса, покидающего должность генерального директора "Укроборонпрома", входящие в госконцерн предприятия существенно снизили свои производственные показатели. Об этом говорится в статье "Год Абромавичуса в "Укроборонпроме": крутое пике "новой команды", опубликованной на Defence Express.
Как отмечается, за первое полугодие 2020-го предприятия концерна передали украинским и зарубежным заказчикам 443 единицы нового, модернизированного и отремонтированного вооружения и военной техники. Эту цифру в концерне подают как безусловное достижение.
"С этим можно согласиться, если не сравнивать эти цифры с результатами "папередников" за первое полугодие 2019-го. А там видим переданные 1600 единиц вооружения только в рамках гособоронзаказа для ВСУ, Нацгвардии и других силовых структур, без учета экспорта. То есть уровень реально завершенного производства упал более чем в четыре раза", - говорится в статье.
При этом, порой, для пиара команда Абромавичуса прибегает к откровенным манипуляциям. К примеру, разрекламированный Абромавичусом-Найемом контракт на производство 45 БТР-4 для ВСУ оказался профанацией. Для того, чтобы его выполнить пришлось сорвать другое соглашение и забрать 8 боевых машин, предназначенных для Нацгвардии.
"Но, даже несмотря на такие неутешительные результаты "Укроборонпром" заявил, что получил за первое полугодие 2020-го 14,4 млрд гривен чистого дохода, что якобы на уровне 2019-го. А денежный объем реализованной продукции якобы составил 12,8 млрд, что лишь на 0,1 млрд меньше, чем в предшествующий период", - пишут авторы статьи. На самом деле это - манипуляции. Ведь эти показатели включают средства, полученные за партии вооружений, отгруженных предшественниками Абромавичуса. К ним реформаторы не имеют никакого отношения.
Напомним, что Абромавичус пришел в "Укроборонпром" с обещанием Президенту Зеленскому выплатить все долги по зарплате на предприятиях. Но в итоге эти долги увеличились с 434 млн до 481 млн грн. За время его пребывания из концерна уволилось более 5 тысяч квалифицированных специалистов. Количество убыточных предприятий увеличилась с 43 до 90. С кредитами ситуация и того хуже: за неполные полгода команда Абромавичуса сгенерировала 700 млн грн новых долгов.
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