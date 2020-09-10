Финансовые новости
- |
- 10.09.20
- |
- 15:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Киевоблэнерго меняет название на ДТЭК Киевские региональные электросети
13:23 10.09.2020 |
Киевоблэнерго меняет название. По результатам общего собрания акционеров компании название ЧАО «Киевоблэнерго» было изменено на ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети». Переименование компании - это часть плана ДТЭК по трансформации Киевоблэнерго в современную сервисную компанию.
ДТЭК Киевские региональные электросети и в дальнейшем будет выполнять функции оператора системы распределения электроэнергии (ОСР), среди которых: обеспечение населения качественным и надежным электроснабжением; управление системой распределения (распределительными пунктами, трансформаторными подстанциями, линиями электропередачи) присоединение объектов потребителей к сетям; ремонт электрических линий и подстанций; установка счетчиков электроэнергии и фиксирования их показаний; обслуживание клиентов по вопросам, связанным с электроснабжением.
«ДТЭК осуществляет значительный вклад в трансформацию энергетики. Киевская область - регион с огромной энергетической инфраструктурой - более 50 тыс. км сетей и более 1 млн клиентов. Понимая потребности наших клиентов мы обновляемся, как внешне, так и внутренне. Чтобы стать современной сервисной компании и предоставлять качественный сервис и услугу электроснабжения мы модернизируем инфраструктуру электросетей и инвестируем в цифровизацию сервисов», - прокомментировал генеральный директор ДТЭК Киевские региональные электросети Виталий Шайда.
В прошлом году Киевоблэнерго вошел в состав ДТЭК Сети. Тогда компания проанализировала состояние сетей и разработала план качественного обновления энергетической инфраструктуры Киевской области.
Благодаря следованию этому плану, среднее время ликвидации аварий за год сократился вдвое - с 5-8 до 2-4 часов, были реконструированы две большие подстанций в Ирпене и Вышгороде, а также отремонтированы около 4882 км линий 0,4-110кВ. Кроме того, ДТЭК в Киевской области упростил процедуру присоединений. Как результат, длительность выполнения стандартных присоединений снизилась в 3 раза - с 63 дней в 2018 году до 26 дней в январе-мае 2020 года.
Значительные изменения произошли и в клиентском сервисе. В компании построили проактивное информирование потребителей о плановых и аварийных отключениях, запустили мобильное приложение «Мережі онлайн», начали обновлять ЦОКи и диджитализировать сервисы. Так, если год назад только 20% популярных услуг можно было заказать онлайн, то сейчас этот процент увеличился до 50%. И компания продолжает работать в том же направлении.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Соковыжималка для бизнеса. Чем оказалось «налоговое чудо» Зеленского с поступлениями в бюджет
|Зализанный Зеленский и сорванные вагнеровцы: О чем Богдан рассказал Гордону
|В «коронавирусном» фонде уже нехватает средств для трех бюджетных программ - Счетная палата
|Инспекция позиций ВСУ представителями «ДНР»: В чем здесь кроется зрада
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Год работы Абромавичуса в «Укроборонпроме»: падение производства, новые долги и массовые увольнения
|Киевоблэнерго меняет название на ДТЭК Киевские региональные электросети
|ЗАЗ начинает сборку автомобилей группы Renault для Украины
|Суд рассмотрит иск акционера «Мотор Сич» к топ-менеджменту предприятия из-за краж на сумму 438 млн
|Концерн РРТ прекращает процедуру банкротства Интертелекома
|«Нафтогаз» предлагает поручить ему проведение сейсмики одесского шельфа
Это интересно
|Гарнитура смешанной реальности Microsoft HoloLens 2 теперь доступна всем желающим, но цена по-прежнему кусается
|В противостоянии Epic Games и Apple — новый поворот. Apple подала в суд на Epic Games за нарушение контракта и хочет компенсацию
|В СБУ пояснили, почему работают магазины «заблокированной» пирамиды B2B Jewelry
|Создание 2000-сильного гиперкара привело к судебному иску
|Представлена игровая приставка Xbox Series S. Она действительно очень доступна
|Стремительное падение Huawei. Годовые поставки смартфонов снизятся до уровня квартальных
|Skoda отправила в отставку самую компактную модель - электрокар Citigoᵉ iV