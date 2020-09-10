Киевоблэнерго меняет название на ДТЭК Киевские региональные электросети

Киевоблэнерго меняет название. По результатам общего собрания акционеров компании название ЧАО «Киевоблэнерго» было изменено на ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети». Переименование компании - это часть плана ДТЭК по трансформации Киевоблэнерго в современную сервисную компанию.

ДТЭК Киевские региональные электросети и в дальнейшем будет выполнять функции оператора системы распределения электроэнергии (ОСР), среди которых: обеспечение населения качественным и надежным электроснабжением; управление системой распределения (распределительными пунктами, трансформаторными подстанциями, линиями электропередачи) присоединение объектов потребителей к сетям; ремонт электрических линий и подстанций; установка счетчиков электроэнергии и фиксирования их показаний; обслуживание клиентов по вопросам, связанным с электроснабжением.

«ДТЭК осуществляет значительный вклад в трансформацию энергетики. Киевская область - регион с огромной энергетической инфраструктурой - более 50 тыс. км сетей и более 1 млн клиентов. Понимая потребности наших клиентов мы обновляемся, как внешне, так и внутренне. Чтобы стать современной сервисной компании и предоставлять качественный сервис и услугу электроснабжения мы модернизируем инфраструктуру электросетей и инвестируем в цифровизацию сервисов», - прокомментировал генеральный директор ДТЭК Киевские региональные электросети Виталий Шайда.

В прошлом году Киевоблэнерго вошел в состав ДТЭК Сети. Тогда компания проанализировала состояние сетей и разработала план качественного обновления энергетической инфраструктуры Киевской области.

Благодаря следованию этому плану, среднее время ликвидации аварий за год сократился вдвое - с 5-8 до 2-4 часов, были реконструированы две большие подстанций в Ирпене и Вышгороде, а также отремонтированы около 4882 км линий 0,4-110кВ. Кроме того, ДТЭК в Киевской области упростил процедуру присоединений. Как результат, длительность выполнения стандартных присоединений снизилась в 3 раза - с 63 дней в 2018 году до 26 дней в январе-мае 2020 года.

Значительные изменения произошли и в клиентском сервисе. В компании построили проактивное информирование потребителей о плановых и аварийных отключениях, запустили мобильное приложение «Мережі онлайн», начали обновлять ЦОКи и диджитализировать сервисы. Так, если год назад только 20% популярных услуг можно было заказать онлайн, то сейчас этот процент увеличился до 50%. И компания продолжает работать в том же направлении.

