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ЗАЗ начинает сборку автомобилей группы Renault для Украины
12:12 10.09.2020 |
Запорожский автомобильный завод начинает сборку легковых автомобилей моделей Groupe Renault. Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Проект реализуется на мощностях в Запорожье и становится сильным признаком возрождения автомобильной промышленности в Украине", - говорится в сообщении.
Перед началом проекта ЗАЗ провел модернизацию сборочных линий, чтобы соответствовать международным стандартам качества Groupe Renault.
На заводе развернута система Alliance Production Way, которая будет проводить контроль качества произведенных автомобилей.
"Украинский рынок имеет для нас высокий потенциал, благодаря своему местоположению и растущему интересу к новым автомобилям. Бренды "сделано в Украине" будут на том же уровне качества, что и продукция других заводов группы Renault", - прокомментировал управляющий директор Groupe Renault Export в регионе Евразия Макс Миссана.
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