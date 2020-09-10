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Суд рассмотрит иск акционера «Мотор Сич» к топ-менеджменту предприятия из-за краж на сумму 438 млн
09:31 10.09.2020 |
В Хозяйственный суд Запорожской области поступил иск к топ-менеджерам ОАО "Мотор Сич" от одного из акционеров с требованием компенсировать предприятию убытки, нанесенные операциями по незаконному выводу средств с их последующим противоправным обналичиванием на сумму 438 млн грн, передает УНН.
В соответствующем исковом заявлении указаны председатель Совета директоров ОАО "Мотор Сич" Сергей Войтенко и финансовый директор, члену совета директоров ОАО "Мотор Сич" Виктор Лунин.
Иск о компенсации убытков, нанесенных действиями топ-менеджмента предприятия, касается событий 2013-2016 годов, в течение которого указанные лица, по информации истца, приобретали "мусорные" ценные бумаги в рамках схемы незаконного обогащения. Данные факты были зафиксированы в апреле 2018 года вердиктом Шевченковского суда столицы в рамках рассмотрения уголовного дела под регистрационным номером в Едином реестре досудебных расследований № 42017000000001137.
Как следует из постановления суда в рамках уголовного дела, "должностные лица ОАО "Мотор Сич" совершили растрату имущества путем перечисления безналичных средств за приобретение (мусорных) ценных бумаг на расчетные счета предприятий с признаками фиктивности, а именно: TOB "Грант-Импорт-Торг", TOB "Пром-Инновация Плюс" на общую сумму свыше 350 млн. грн., что является особо крупным размером.
Кроме этого должностные лица группы компаний "Мотор Сич" в этот же период совершили растрату имущества путем перечисления безналичных средств за услуги перестрахования собственных сделок на расчетные счета страховых компаний ОДО "CK "Хортица" на сумму 45,5 млн грн, ЗАО "CK "Аэлита" на сумму 3,6 млн грн, ЗАО "CK „Бифест" на сумму 4,3 млн грн, всего на общую сумму 53,4 млн грн.
В дальнейшем указанные страховые компании осуществляли приобретение мусорных ценных бумаг у предприятий с признаками фиктивности, тем самым осуществляя перевод безналичных средств в наличные и передают их заказчикам преступления", - сказано в определении суда, где приводится перечень из десятков фиктивных компаний, акции которых покупали топ-менеджеры ОАО "Мотор Сич" Войтенко и Лунин с целью вывода средств предприятия и их дальнейшего обналичивания.
По данным следствия, Лунин лично подписывал договоры купли-продажи мусорных ценных бумаг с фиктивными компаниями, и при его участии осуществлялось перечисление средств за их приобретение с целью дальнейшего обналичивания.
По мнению подателей иска, который будет рассматриваться Хозяйственным судом Запорожской области, один из фигурантов схемы - Виктор Лунин - умышленно наносил вред предприятию, а другой - Сергей Войтенко - не остановил такие действия, хотя имел возможности и полномочия, а также располагал всей информацией о нанесении убытков предприятия из-за противозаконного вывода его средств.
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