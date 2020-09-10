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Концерн РРТ прекращает процедуру банкротства Интертелекома
08:20 10.09.2020 |
ООО «Интернациональные телекоммуникации» (Интертелеком) выплатило Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) первую часть задолженности в размере 7,5 млн грн, в связи с чем концерн инициировал процедуру отзыва банкротства компании.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
Отмечается, что совместными усилиями Госспецсвязи, Концерна РРТ и Интертелекома достигнуто существенное уменьшение размера задолженности компании и наработан план действий по дальнейшему ее погашению. Поскольку компания выплатила Концерну первую часть задолженности в размере 7,5 млн грн, последний инициировал процедуру отзыва ее банкротства.
Как сообщал Укринформ, в конце августа Интертелеком заявил о ложных сообщениях в средствах массовой информации по поводу якобы банкротства компании из-за неуплаты 4G лицензии.
При этом в Едином реестре судебных решений обнародовано решение Хозяйственного суда Одесской области от 25 августа, которым суд удовлетворил заявление Концерна РРТ об открытии производства по делу о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Интернациональные телекоммуникации».
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