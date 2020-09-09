«Нафтогаз» предлагает поручить ему проведение сейсмики одесского шельфа

"Мы считаем, что однозначно нужно идти на шельф, а для этого государство должно провести дерискинг шельфа. На наш взгляд, самый логичный и правильный способ это сделать – поручить госкомпании вложить деньги и провести сейсмику… И тогда гораздо легче привлечь иностранные инвестиции и партнеров", - сказал он.
По словам Романюка, для этого не обязательно выставлять на торги специальное разрешение с разведкой и добычей на 30 лет.
"Можно решением Кабинета министров выдать лицензию только для разведки на пять-десять лет. Она и дешевле будет стоить. Не обязательно должна быть сквозная лицензия с разведкой и добычей на 30 лет. Ведь у "Нафтогаза" не хватит ресурсов, чтобы самостоятельно развивать всю площадь", - отметил топ-менеджер "Нафтогаза".
Как сообщалось, в сентябре 2019 года Кабинет министров Украины отменил свое же постановление о запуске СРП-конкурса по шельфовому участку "Дельфин" общей площадью 9,772 тыс. кв. км.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.