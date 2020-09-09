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На решение суда о взыскании с «Приватбанка» $350 миллионов подали апелляцию
09:30 09.09.2020 |
Министр юстиции Денис Малюська сообщил о подаче апелляционной жалобы на определение Печерского райсуда Киева об удовлетворении заявления компаний братьев Суркисов по взысканию с государственного "Приватбанка" $350 млн.
Об этом в Малюська написал в Facebook, передает БизнесЦензор.
"На постановление мы подали апелляционную жалобу. А на самого судью Вовка - жалобу в Высший совет правосудия", - заявил Малюська.
Он также напомнил, что в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №4064, который блокирует списание денежных средств как меру обеспечения иска в споре "Приватбанка" и компаний братьев Суркисов.
Как сообщалось, Печерский райсуд Киева под председательством судьи Сергея Вовка разрешил компаниям братьев Суркисов взыскать с "Приватбанка" $350 млн (около 10 млрд грн), которые находились на счетах кипрского филиала банка и были конвертированы в капитал в процессе его национализации.
Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в процессе были задействованы практически все возможные судебные манипуляции. Однако уже на следующий день тот же судья Вовк возобновил исполнительное производство по заявлению компаний Суркисов о взыскании с "Приватбанка" части вышеуказанной суммы в размере $164,5 млн.
Ранее государственный "Приватбанк" заявил, что офшорные компании братьев Суркисов прибегли к манипуляции автоматизированным распределением судовых дел в пользу судьи Печерского суда Киеве Сергея Вовка.
"Приватбанк" 12 августа обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением о противоправном назначении судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка на дело № 757/7499/17 по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты.
Сумма заявленных в последнем иске требований офшоров Суркисов с учетом изменения, внесенного 6 августа, достигла $350 млн (из которых $102 млн - проценты).
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который запрещает при исполнении судебного решения принимать меры по взысканию средств или обращению взыскания на имущество должника, кроме наложения ареста.
По словам министра юстиции Дениса Малюски, законопроект необходим для того, чтобы помешать компаниям братьев Суркисов взыскать с государственного "ПриватБанка" 10 млрд грн.
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