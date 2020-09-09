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Нафтогаз запустит ежеквартальную продажу газа для бизнеса
08:37 09.09.2020 |
НАК "Нафтогаз України" с четвертого квартала 2020 года запускает квартальный тарифный план для бизнеса.
Об этом стало известно на пресс-конференции "Нафтогаз на рынке природного газа Украины", сообщает корреспондент Укринформа.
Цена на газ будет зафиксирована на один квартал.
"Это что-то очень привычное для Европы", - прокомментировал введение квартального тарифа директор дивизиона «Коммерция» Группы Нафтогаз Виллем Коппульс.
Как сообщалось, в августе Нафтогаз представил «Месячный» и «Годовой» тарифные планы для бытовых потребителей, а также три тарифа для малого и среднего бизнеса. По тарифу "Месячный" цена газа публикуется в начале каждого месяца поставки. В тарифе «Годовой» стоит фиксированная цена на уровне 4,73 грн за кубометр.
НАК "Нафтогаз Украины" ежедневно получает по 150-200 заявок от клиентов, которые хотят покупать газ у газоснабжающей компании НАК.
Об этом на пресс-конференции сказал директор ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» Максим Рабинович, сообщает корреспондент Укринформа.
"Ежедневно мы имеем 150-200 заявок. В течение 5 дней мы переводим этих клиентов к нам", - сказал Рабинович.
По мнению Рабиновича, такой показатель очень маленький: население пока не понимает, что рынок уже открыт и что поставщика можно сменить.
"НКРЭКУ, Нафтогазу, правительству нужно поработать с населением и объяснить, чем рынок газа отличается от ВСО, к которому все привыкли", - отметил Рабинович.
Он напомнил, что сегодня Нафтогаз продает газ только 2% населения.
"Сейчас мы пытаемся выйти на рынок всей Украины", - добавил представитель Нафтогаза.
Как сообщал Укринформ, в Украине примерно 12,5 млн потребителей используют газ для бытовых нужд.
По оценке НКРЭКУ, в I квартале 2020 года около 69% объемов поставок природного газа населению осуществлялось поставщиками, контрольные пакеты акций (долей, паев) которых находились в собственности операторов ГРС (объединенных под брендом "Региональная газовая компания"), около 2% - Группой Нафтогаз и около 29% объемов - другими поставщиками.
Газоснабжающие компании должны обнародовать цену за 5 дней до начала месяца, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущей.
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