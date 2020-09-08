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НБУ рефинансировал Банк Сич на 100 миллионов
08:15 08.09.2020 |
Национальный банк предоставил рефинансирование АО "Банк Сич" на общую сумму 100 млн грн под 6%.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что Нацбанк 4 сентября 2020 г. провел количественный тендер по рефинансированию банков до 84 дней, по результатам которого удовлетворена заявка одного банка на сумму 100 млн грн с процентной ставкой 6%.
Как сообщал Укринформ, Национальный банк 28 августа 2020 г. предоставил рефинансирование Кредобанку, Аккордбанку и Украинскому банку реконструкции и развития на общую сумму 930 млн грн.
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