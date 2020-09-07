Финансовые новости
- |
- 07.09.20
- |
- 17:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Совет по финансовой стабильности утвердил вхождение «Ощадбанка» в Фонд гарантирования вкладов
15:52 07.09.2020 |
Совет по финансовой стабильности утвердил план вхождения государственного "Ощадбанка" в Фонд гарантирования вкладов физлиц с 1 января 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба Националь банка Украины, передает БизнесЦензор.
"Участники заседания согласовали план вхождения "Ощадбанка" в ФГВФЛ с 1 января 2021 года. Учитывая большой депозитный портфель банка и, соответственно, потребность в значительных взносах банка в Фонд, для учреждения будет предусмотрен переходный период до 31 декабря 2023 года в части уплаты регулярных сборов", - сообщает НБУ.
"Ощадбанк" присоединится к ФГВФЛ после внесения соответствующих изменений в законодательство Украины, указывает НБУ.
Учитывая большой депозитный портфель банка и потребность в значительных вложениях банка в Фонд, для учреждения будет предусмотрен переходный период до 31 декабря 2023 в части уплаты регулярных сборов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Саакашвили с Богданом и Ясько против Ермака: Как эта троица может испортить «слугам» местные выборы
|Атака с двух сторон. Зачем Коломойский и Ермак растаскивают фракцию «слуг народа»
|Что делали над Украиной американские бомбардировщики B-52
|Летающая Верещук. Кто из кандидатов сможет рассмешить избирателей больше, чем Зеленский
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Совет по финансовой стабильности утвердил вхождение «Ощадбанка» в Фонд гарантирования вкладов
|В основе реформы ВПК будет холдинговая система - замглавы Укроборонпрома
|Тарифный дефицит Укрэнерго в 2020 году может достичь 26 миллиардов
|Коболев предлагает застраховаться от роста цен на газ через специальный тариф
|Приватизация «Центрэнерго»: компанию решили объединить с рядом госшахт
|«Антонов» закупил российские двигатели у компании из ОАЭ на 114 миллионов
Это интересно
|Google представила новый режим для планшетов Android
|Новая система от Microsoft поможет в борьбе с дипфейками
|Индия заблокировала PUBG и 117 китайских приложений
|Peugeot 3008 обновился: «клыки льва» и «упрощенный» гибрид
|Исследователь выяснил, как Сатоши Накамото добыл свой первый миллион биткоинов
|Oplus — загадочное детище OnePlus, Oppo и Realme
|Samsung разработает новое гибкое стекло совместно с Corning