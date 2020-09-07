В основе реформы ВПК будет холдинговая система - замглавы Укроборонпрома

Структура ВПК Украины после реформирования будет подобна структуре военной промышленности Турции, где предприятия объединены в отраслевые холдинги.

Об этом в интервью Укринформу сказал заместитель генерального директора, руководитель Офиса трансформаций Государственного концерна «Укроборонпром» Роман Бондарь.

«Мы собираемся, например, объединить 9 предприятий радарной группы в некий аналог турецкой компании Aselsan, который войдет в структуру нового оборонного холдинга. Этот холдинг, по прообразу Turkish Armed Force Support Foundation (Фонд по поддержке ВС Турции - ред.), будет выполнять функции акционера для всех оборонных предприятий. То есть, мы также планируем создавать трехуровневые холдинги, как в Турции», - акцентировал Бондарь.

Он сказал, что в турецкой системе Украине важен в первую очередь опыт структурных изменений.

«В Турции мы увидели опыт Фонда вооруженных сил. Подотчетные компании, например, TAİ, Aselsan и Roketsan объединяют компетенции и созданы по отраслевому признаку. И в этом сходство наших подходов. Вся реформа Укроборонпрома, в принципе, направлена на это », - пояснил руководитель офиса трансформаций Укроборонпрома.

Он отметил, что холдинговая система ВПК - это мировой опыт. Наиболее успешные преобразования были внедрены в Швеции, Нидерландах, Дании и Турции. Их опыт ляжет в основу трансформации концерна.

Как сообщал Укринформ, в августе команда «Укроборонпрома» представила вице-премьеру - министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегу Урускому концепцию второй секторальной бизнес-единицы - холдинга авиаремонтов.