Финансовые новости
- |
- 07.09.20
- |
- 10:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В основе реформы ВПК будет холдинговая система - замглавы Укроборонпрома
08:29 07.09.2020 |
Структура ВПК Украины после реформирования будет подобна структуре военной промышленности Турции, где предприятия объединены в отраслевые холдинги.
Об этом в интервью Укринформу сказал заместитель генерального директора, руководитель Офиса трансформаций Государственного концерна «Укроборонпром» Роман Бондарь.
«Мы собираемся, например, объединить 9 предприятий радарной группы в некий аналог турецкой компании Aselsan, который войдет в структуру нового оборонного холдинга. Этот холдинг, по прообразу Turkish Armed Force Support Foundation (Фонд по поддержке ВС Турции - ред.), будет выполнять функции акционера для всех оборонных предприятий. То есть, мы также планируем создавать трехуровневые холдинги, как в Турции», - акцентировал Бондарь.
Он сказал, что в турецкой системе Украине важен в первую очередь опыт структурных изменений.
«В Турции мы увидели опыт Фонда вооруженных сил. Подотчетные компании, например, TAİ, Aselsan и Roketsan объединяют компетенции и созданы по отраслевому признаку. И в этом сходство наших подходов. Вся реформа Укроборонпрома, в принципе, направлена на это », - пояснил руководитель офиса трансформаций Укроборонпрома.
Он отметил, что холдинговая система ВПК - это мировой опыт. Наиболее успешные преобразования были внедрены в Швеции, Нидерландах, Дании и Турции. Их опыт ляжет в основу трансформации концерна.
Как сообщал Укринформ, в августе команда «Укроборонпрома» представила вице-премьеру - министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегу Урускому концепцию второй секторальной бизнес-единицы - холдинга авиаремонтов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Что делали над Украиной американские бомбардировщики B-52
|Летающая Верещук. Кто из кандидатов сможет рассмешить избирателей больше, чем Зеленский
|Точка в деле «Роттердам+»: чем закончилось самое "громкое" расследование НАБУ
|Принуждение к свободной торговле: чем опасен прорыв в переговорах о ЗСТ с Турцией
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В основе реформы ВПК будет холдинговая система - замглавы Укроборонпрома
|Тарифный дефицит Укрэнерго в 2020 году может достичь 26 миллиардов
|Коболев предлагает застраховаться от роста цен на газ через специальный тариф
|Приватизация «Центрэнерго»: компанию решили объединить с рядом госшахт
|«Антонов» закупил российские двигатели у компании из ОАЭ на 114 миллионов
|Антонов собрал первый серийный самолет без российских комплектующих
Это интересно
|Исследователь выяснил, как Сатоши Накамото добыл свой первый миллион биткоинов
|Oplus — загадочное детище OnePlus, Oppo и Realme
|Samsung разработает новое гибкое стекло совместно с Corning
|«Наследного принца» империи Samsung обвинили в манипуляциях ценными бумагами
|Кроссовер Volvo XC40 обзавёлся доступной гибридной версией
|Google начала отображать сведения о лицензированных изображениях в результатах поиска
|Исследование: во втором квартале 2020 года случаи скрытого браузерного майнинга выросли на 163%