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Тарифный дефицит Укрэнерго в 2020 году может достичь 26 миллиардов
08:37 04.09.2020 |
Тарифный дефицит ЧАО "Укрэнерго" до конца 2020 года может достичь 26 млрд грн.
Об этом в интервью Бизнес Цензору сказал председатель правления ЧАО НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"Основной дефицит уже сформирован на эту дату. Он преимущественно образовался с марта по июль 2020 года: около 23 млрд грн. Мы прогнозируем, что к концу года он может вырасти до 26 млрд грн", - сказал Кудрицкий.
Для преодоления дефицита, кроме повышения тарифа Укрэнерго, снижения "зеленого" тарифа, изменения модели спецобязательств (PSO), компания также имеет возможность использования доходов от продажи межгосударственных связей.
"Исходя из того, что есть на данный момент, определенный дефицит за август-декабрь 2020 года возможен. Но он однозначно составит в несколько раз меньше, чем тот, который сформировался за предыдущие пять месяцев: с марта по конец июля. То есть , меры, о которых мы говорим, точно в разы уменьшили проблему. Но будет ли она полностью решена? Это зависит от цены на рынке "На сутки вперед" (РСВ) и вообще цены э/э, которую ГП "Гарантированный покупатель" ( ГарПок) сможет получить за свою продукцию уже в рамках нового ПСО. Это также будет зависеть от того, сможет ли ГарПок продать весь свой «портфель» э/э. Или же все-таки часть будет реализовывать на Балансирующем рынке с дисконтом. Кроме этого есть еще один важный фактор - объем фактической выработки э/э из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) относительно прогноза", - отметил Кудрицкий.
Также у Укрэнерго есть еще несколько дополнительных инструментов, которые можно рассматривать.
"Например, один из них - внешнее финансирование, которое мы и так планируем привлекать для выполнения законодательного требования по покрытию 40% накопленного долга", - добавил Кудрицкий.
Как сообщал Укринформ, 13 июля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф Укрэнерго на передачу электроэнергии со 155 до 240 грн за МВт-ч, хотя должна была повысить до 328 грн за МВт-ч.
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