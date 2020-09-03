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Коболев предлагает застраховаться от роста цен на газ через специальный тариф
11:53 03.09.2020 |
Продукт, который защитит потребителя, недавно представила на газовом рынке газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", предложив тарифный план "Годовой".
Об этом рассказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире телеканала "Украина 24".
"Мы, как один из поставщиков газа, отвечаем, что наши предложения для потребителей честные, рыночные и прозрачные", - заявил Коболев.
По его словам, новый тариф защитит потребителей от ценовых колебаний на рынке газа, поскольку предполагает зафиксированную в договоре стоимость газа на весь год.
"В диалоге с Кабинетом министров Украины премьер-министр Денис Шмыгаль поставил задачу: предложите рыночный продукт, который защитит конечного потребителя. Мы такой продукт предложили - это тариф "Годовой". Мы надеемся, что он будет популярным и уверены, что он защитит клиентов", - отметил Коболев.
Глава НАК "Нафтогаз Украины" подчеркнул, что основная задача нового рынка - безопасность поставок газа и обеспечение справедливого и прозрачного рыночного предложения.
Напомним, ранее сообщалось, ГК "Нафтогаз" обнародовал тарифные планы "Годовой" и "Месячный". Первый фиксирует цену за газ на год вперед на уровне 4,73 грн. за м. куб, не требует предоплаты, все объемы газа (не только предварительно заявленные) оплачиваются по одной цене.
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