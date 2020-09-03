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Приватизация «Центрэнерго»: компанию решили объединить с рядом госшахт
08:50 03.09.2020 |
Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу, которая должна определить модель объединения госкомпании "Центрэнерго" и ряда государственных угледобывающих предприятий.
Соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства.
Как сказано в пояснительной записке к документу, создание рабочей группы необходимо для оптимизации работы "Центрэнерго", которое является основным потребителем угля, добываемого на государственных шахтах, а также для обеспечения рынка сбыта для них.
"ПАО "Центрэнерго" может стать гарантированным потребителем угля самых эффективных государственных угледобывающих предприятий. Создание вышеуказанного объединения позволит государству повысить инвестиционную привлекательность "Центрэнерго" с учетом запланированной на 2021 год приватизации общества", - сказано в пояснительной записке.
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