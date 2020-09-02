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«Антонов» закупил российские двигатели у компании из ОАЭ на 114 миллионов
14:28 01.09.2020 |
Госпредприятие "Антонов" ГК "Укроборонпром" 25 августа заключило соглашение с компанией "Aerogulf FZC" (ОАЭ) о закупке двигателей на $4,16 млн или 113,94 млн грн.
Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".
Согласно условиям договора, до конца 2023 года поставщик на своем складе в свободной экономической зоне аэропорта Шарджа передаст заказчику восемь вспомогательных газотурбинных двигателей ТА18-200-124. Из них шесть стоят $1,56 млн или 42,73 млн грн, а еще два - $1,04 млн или 28,49 млн грн.
Вспомогательный газотурбинный двигатель ТА18-200-124 разработан ОАО "НПП "Аэросила" (Россия) для военно-транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан" разработки "Антонова".
По данным "ImportGenius", в мае 2019 года "Aerogulf FZC" ввезла для "Антонова" один новый двигатель ТА18-200-124 производства "Аэросили". Цена в invoice составляла $499 тыс.
Компания "Aerogulf FZC" зарегистрирована в свободной экономической зоне аэропорта Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах.
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В апреле 2019 года "Антонов" заказывал ей генераторы ГТ60НЖЧ12КВ для двигателей ТА18-200-124 на $180 тыс, а в январе 2020 года - услуги по эксплуатации двигателей ТА18-200-124 в составе самолетов Ан-124-100 в Лейпциге на $ 41 тыс .
До этого подобные подряды "Антонова" получала арабская компания "Aerosila Gulf FZC", которую российская "Аэросила" создала в 2005 году как центр сервисного обслуживания.
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