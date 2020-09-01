Антонов собрал первый серийный самолет без российских комплектующих

При создании нового серийного самолета Ан-178 Государственное предприятие "Антонов" впервые не использовал комплектующие из России. Об этом в интервью Укринформу сообщил генеральный директор компании Александр Лось.

"Это первый самолет, который собран без единой детали из России. С началом российской агрессии в 2014 году мы потеряли не только рынок сбыта, но и рынок поставок важных компонентов", - сказал Лось.





По его словам, проектную работу по замещению российских комплектующих Антонов провел за собственные средства.

Новый самолет Ан-178 на две трети состоит из оборудования американских корпораций. На треть - из украинских деталей.

"Широкая международная кооперация предусматривалась еще на стадии разработки проекта АН-178 в 2010-2011 годах. Мы просто продолжили эту планомерную работу в 2015-2016 годах", - объяснил гендиректор авиастроительного предприятия.

Новый серийный самолет АН-178 построенный согласно контракту, заключенному компанией Спецтехноэкспорт и министерством внутренних дел Перу. Срок выполнения контракта - 2021 год.

На данный момент, Антонов запустил в производство пять серийных Ан-178. Самолет должен заменить на рынке транспортные самолеты предыдущего поколения Ан-12.

"Уникальная особенность АН-178 - возможность перевозки почти всех существующих в мире типов пакетированных грузов (в контейнерах и на поддонах), что делает его эффективным транспортным средством для коммерческой эксплуатации, использования в вооруженных силах, и задействования в условиях чрезвычайных ситуаций", - описывает новый серийный самолет ГП Антонов.